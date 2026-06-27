Brighton membayar 23 juta euro untuk pemain asal Belanda yang menggantikan Van Hecke

Pascal Struijk pindah dari Leeds United ke Brighton & Hove Albion, demikian dilaporkan oleh The Athletic dan Fabrizio Romano. Kedua klub telah mencapai kesepakatan lisan mengenai biaya transfer sebesar dua puluh juta pound, setara dengan sekitar 23,2 juta euro.

Struijk yang berusia 26 tahun masih memiliki kontrak di Leeds hingga musim panas 2027. Hal ini membuat klub terancam kehilangan dirinya secara gratis dalam satu tahun ke depan, sehingga penjualan pada musim panas ini menjadi solusi yang paling masuk akal bagi semua pihak.

Leeds sebenarnya ingin mempertahankan Struijk lebih lama dan mengajukan tawaran kontrak baru kepadanya, namun bek berkebangsaan Belanda-Belgia ini sudah siap untuk menghadapi tantangan baru.

Kepergiannya menandai berakhirnya masa bakti selama delapan setengah tahun di Elland Road. Struijk, yang meniti kariernya di Ajax, telah tampil dalam 196 pertandingan resmi untuk Leeds dan memberikan kontribusi penting dalam meraih gelar juara Championship pada musim 2019/20 dan 2024/25.

Brighton secara aktif mencari bek tengah baru setelah Jan Paul van Hecke dijual ke Tottenham Hotspur awal bulan ini seharga 52 juta pound (sekitar 60,3 juta euro).

Struijk bukanlah satu-satunya pemain yang hengkang dari Leeds musim panas ini. Sebelumnya, klub tersebut telah melepas kiper Illan Meslier, sementara Harry Wilson diperkirakan akan diperkenalkan secara resmi pada 1 Juli setelah ia mencapai kesepakatan pribadi mengenai kontraknya.