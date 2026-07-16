Brighton & Hove Albion menjual 'pemain asal Belanda' dengan harga mencapai 18 juta euro

Diego Coppola hengkang dari Brighton & Hove Albion ke Paris FC. Hal itu diumumkan oleh kedua klub pada hari Kamis melalui saluran resmi masing-masing. Transfer ini dilaporkan bernilai sekitar 18 juta euro.

Coppola adalah bek asal Italia berusia 22 tahun dengan latar belakang Belanda. Paris telah meminjam pemain berkaki kanan ini selama setengah tahun terakhir, karena ia tidak mendapat kesempatan bermain di Brighton.

Namun, klub Inggris tersebut tetap meraup keuntungan yang cukup besar dari Coppola setelah satu tahun. Musim panas lalu, ia didatangkan dari Hellas Verona dengan biaya 11 juta euro.

Coppola akhirnya hanya tampil dalam sembilan pertandingan resmi saat membela Brighton. Bersama Paris, jumlah penampilannya sudah mencapai empat belas.

Coppola yang lahir di Bussolengo ini telah dua kali membela tim nasional Italia. Ia memiliki ayah berkebangsaan Italia dan ibu berkebangsaan Belanda.

Di Paris, Coppola telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031. Klub ambisius ini juga berharap dapat merekrut Anis Hadj Moussa pada musim panas ini.

Pemain bintang Feyenoord, yang membela Aljazair di level internasional, lahir di ibu kota Prancis.