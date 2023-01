Trossard Ke Arsenal, Gelandang Veteran Brighton Lallana: Kami Tak Akan Merindukannya!

Brighton pun tetap stabil sejak ditinggal Graham Potter & staf ke Chelsea. Terbaru, The Seagulls menang secara meyakinkan dalam tiga laga beruntun.

Gelandang senior Brighton, Adam Lallana, menegaskan bahwa timnya bakal tetap tampil kompetitif tanpa Leandro Trossard.

Trossard resmi bergabung dengan Arsenal per Jumat (20/1). Winger asal Belgia itu didatangkan The Gunners senilai £27 juta dengan durasi kontrak hingga Juni 2027.

Sejak periode Piala Dunia lalu, Trossard memang telah mendesak untuk dilepas Brighton. Status pemain berusia 28 tahun itu bahkan sempat dibekukan pasca-terlibat friksi dengan manajer Roberto De Zerbi.

“Anda hanya perlu melihat tiga pertandingan terakhir tanpanya (Trossard). Kami menang dengan skor 5-1 (vs Everton), 4-1 (vs Middlesbrough) dan 3-0 (vs Liverpool),” ucap Lallana kepada Sky Sports.

“Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, pemain bisa meninggalkan Brighton tapi kami tidak berubah tanpa mereka," tutur mantan pemain Liverpool itu.

“Kami sudah kehilangan [Yves] Bissouma, [Marc] Cucurella, Ben White, Dan Burn, Neal [Maupay]. Jadi ketika Leo pindah, kami akan mengatasinya. Kami berpengalaman untuk hal-hal ini seperti ini," tambahnya.

Terdekat, Brighton—yang menduduki urutan ketujuh klasemen sementara—akan menghadapi Leicester pada pekan ke-21 Liga Primer Inggris di Stadion King Power, Sabtu (21/1).