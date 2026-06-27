Brian Brobbey turut berempati dengan Cody Gakpo: 'Ini menunjukkan betapa eratnya ikatan di antara kami'

Para pemain tim nasional Belanda turut berduka bersama Cody Gakpo, demikian disampaikan Brian Brobbey kepada NOS. Sebelumnya pada hari Sabtu, sang penyerang dan pasangannya, Noa van der Bij, mengumumkan melalui Instagram bahwa bayi laki-laki mereka yang belum lahir telah meninggal dunia selama masa kehamilan.

“Tentu saja semua orang turut berduka bersamanya,” kata Brobbey. “Kami sudah mengetahuinya beberapa hari sebelumnya. Kami hanya berusaha ada untuknya. Jika dia membutuhkan kami, kami akan ada untuknya. Jika dia membutuhkan ruang, kami juga akan ada untuknya.”

Menurut Brobbey, keadaan yang menyedihkan ini menunjukkan betapa eratnya ikatan di dalam timnas Belanda. “Tentu saja. Terutama para pelatih, tapi juga para pemain tentunya. Jadi seperti yang baru saja saya katakan: semua orang berusaha untuk selalu ada untuknya.”

Sabtu malam, KNVB memberi tahu De Telegraaf bahwa Gakpo tetap berada dalam skuad Oranje selama Piala Dunia. “Tentu saja itu menyenangkan,” kata Brobbey. “Dia tentu saja pemain yang sangat penting bagi kami. Jadi, itu pasti menyenangkan.”

Van der Bij mengumumkan kabar duka tersebut pada Sabtu melalui Instagram. Dalam unggahannya, ia menyampaikan bahwa putra mereka yang belum lahir, Elijah Raphael—yang seharusnya lahir pada bulan Oktober—telah meninggal dunia selama masa kehamilan.

“Dengan hati yang hancur, kami menyampaikan kabar bahwa putra kami telah meninggal dunia selama masa kehamilan,” tulis Van der Bij. “Selamanya dicintai. Selamanya putra kami.”

Gakpo juga menanggapi kabar tersebut melalui media sosial. Pemain timnas Belanda itu menambahkan: “Ini adalah masa yang sangat sulit bagi keluarga kami. Kami memohon privasi dan ruang untuk berduka. Terima kasih atas pengertiannya.”