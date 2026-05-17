Brian Brobbey tampil gemilang bersama Sunderland, sementara Brighton dan Brentford mengalami kekalahan dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa

Sunderland berhasil meraih hasil positif pada Minggu sore dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa. The Black Cats berhasil mengantongi tiga poin, sebagian berkat gol indah dari Brian Brobbey, sementara para pesaing langsung mereka gagal meraih poin.

Tim asuhan Régis Le Bris harus menghadapi pesaing langsungnya, Everton, di Liverpool untuk tetap mempertahankan peluang lolos ke kompetisi Eropa. Sunderland tertinggal menjelang akhir babak pertama akibat tendangan jarak jauh Merlin Röhl yang berubah arah: 1-0.

Namun, setelah jeda, Sunderland membalikkan keadaan. Brobbey mencetak gol penyeimbang pada menit ke-59, setelah ia berhasil mengelabui lawan langsungnya, James Tarkowski, dengan gaya khas Brobbey. Pemain asal Belanda itu kemudian melepaskan tendangan keras yang tepat sasaran: 1-1.

Setelah gol tersebut, tim asuhan Le Bris, yang juga menurunkan Robin Roefs dan Lutsharel Geertruida sebagai starter, terus menekan. Gol-gol dari Enzo Le Fée dan Wilson Isidor akhirnya memastikan kemenangan dan tiga poin yang sangat dibutuhkan.

Brentford dan Brighton

Brentford hanya mampu bermain imbang di kandang melawan Crystal Palace. Tim tuan rumah harus kebobolan gol lebih awal dalam pertandingan akibat penalti yang dieksekusi oleh Ismaila Sarr, namun berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama melalui Dango Ouattara.

Namun, tak lama setelah babak kedua dimulai, Brentford kembali mengalami kesulitan ketika Adam Wharton membawa tim asal London itu unggul pada menit ke-52. Ouattara berhasil meminimalkan kerugian dengan gol keduanya pada sore itu, kali ini berkat umpan dari Sepp van den Berg. Meski demikian, Brentford kehilangan dua poin berharga: 2-2.

Brighton pun harus menelan kekecewaan dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa. Di menit-menit akhir pertandingan, Brighton—yang menurunkan Jan-Paul van Hecke, Joël Veltman, dan Bart Verbruggen sebagai starter—kebobolan satu gol. Kesalahan tersebut bermula dari sang bek tengah.

Bek tengah tersebut mengoper bola terlalu pendek ke rekan setimnya di tim nasional, Verbruggen, sehingga Dominic Calvert-Lewin dengan mudah merebut bola pada menit ke-90+6 dan mencetak gol 1-0.

Kehilangan poin oleh kedua tim ini telah memicu persaingan yang sangat ketat untuk memperebutkan tempat di kompetisi Eropa.





Klasemen Tim Pertandingan Poin 6 (Liga Europa) AFC Bournemouth 36 55 7 (Liga Europa) Brighton 37 53 8 (Play-off Liga Konferensi) Brentford 37 52 9 Sunderland 37 51 10 Chelsea 36 49

* Posisi Eropa bergantung pada performa Aston Villa di kompetisi Eropa. Satu slot tambahan mungkin tersedia jika Aston Villa memenangkan final Liga Europa.