Sunderland meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan atas Chelsea pada Minggu. Tim asuhan manajer Régis Le Bris menang 1-0 di Stadium of Light berkat penalti Enzo Le Fée yang didapat setelah Brian Brobbey dilanggar. Sunderland menyalip Manchester United dan kini berada di posisi ke-18 Liga Primer Inggris. Chelsea untuk sementara menempati posisi kelima.

Robin Roefs dan Brobbey, dua pemain timnas Belanda, sama-sama menjadi starter untuk Sunderland. Di kubu Chelsea, Jorrel Hato tentu saja absen. Bek tersebut mengalami masalah punggung dan harus menepi untuk sementara waktu, meski manajer Xabi Alonso mengaku pada awal pekan ini belum bisa memperkirakan berapa lama ia tak dapat memainkan mantan pemain Ajax itu.

Pertandingan dimulai dengan cukup buruk bagi Sunderland. Kapten Granit Xhaka sudah harus berhenti bermain setelah beberapa menit dan digantikan oleh Jules Ahoka, yang kemudian tampil sangat baik pada babak pertama menghadapi lini tengah Chelsea (Moisés Caicedo, Jordan Henderson, Roméo Lavia).

Brobbey juga tampil kuat pada babak pertama dan berperan dalam terciptanya penalti penentu bagi timnya. Pemain timnas Belanda yang bertubuh sangat kuat itu ditarik terlalu keras oleh Levi Colwill hingga terjatuh. Le Fée menuntaskan penalti yang diberikan: 1-0.

Chelsea tampil buruk pada babak pertama dan nyaris tidak menghasilkan apa-apa dalam serangan. The Blues hanya mampu menciptakan peluang lewat sundulan lemah Morgan Rogers dan tak bisa menghindari ketertinggalan saat turun minum. Alonso merespons dengan mengganti bek Colwill dengan penyerang Estêvão pada awal babak pertama.

Pada babak kedua pun, Chelsea kembali bermain buruk. Sunderland menjadi tim yang lebih baik dalam sebagian besar babak kedua, meski sempat bimbang menentukan pendekatan. Pada akhirnya, tim asuhan Le Bris memilih taktik serangan balik.

Salah satu serangan balik itu seharusnya menghasilkan gol kedua, tetapi kiper Chelsea Mike Penders menepis tembakan Le Fée. Tak lama kemudian, Geovany mendapat peluang terbaik Chelsea. Tembakannya yang sempat mengenai Thomas Meunier meleset tipis dari gawang Roefs.

Emmanuel Emegha menjalani debutnya di Liga Primer Inggris pada pengujung laga dan langsung memberi dampak dengan memancing pelanggaran tepat di luar kotak penalti. Dari tendangan bebas yang menyusul, Danny Welbeck mendapat peluang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sundulan, tetapi bola justru melambung di atas gawang Roefs, membuatnya frustrasi.