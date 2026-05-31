Brian Brobbey: "Kenneth Taylor terlihat tidak senang, tapi dia mengerti maksudku, haha"

Atas permintaan Algemeen Dagblad, Brian Brobbey meninjau kembali musim debutnya bersama Sunderland. Mantan penyerang Ajax ini melihat perbedaan level yang sangat jelas antara Vriendenloterij Eredivisie dan Liga Premier.

''Sangat menyenangkan bisa menunjukkan kemampuan saya, tapi ini juga sangat berat,'' kata Brobbey seminggu setelah pertandingan terakhir di Premier League, kemenangan 2-1 atas Chelsea. ''Semua orang di sini kuat secara fisik dan cerdas. Karena itu, Anda harus selalu siap di setiap pertandingan. Bahkan saat harus bertandang ke Wolves atau Burnley. Setiap pekan. Anda tidak boleh lengah.''

Brobbey menutup musim yang sangat baik bagi Sunderland dengan total tujuh gol. ''Bisa saja lebih banyak, tapi jika melihat dari mana saya berasal, saya rasa saya telah berkembang dengan baik. Musim depan saya berharap bisa mencetak dua digit gol,'' kata penyerang ambisius ini, yang tak akan pernah melupakan satu gol tertentu.

Sunderland hampir menelan kekalahan 1-2 dari Arsenal, yang kemudian menjadi juara, pada November, hingga Brobbey menyelamatkan satu poin dengan cara akrobatik di masa injury time. ''Gol itu memberi saya dorongan besar. Itu juga momen di mana saya merasa bahwa saya pantas berada di level itu.''

Menurut Brobbey sendiri, gol terindah yang pernah ia cetak adalah saat melawan Tottenham Hotspur. “Sebuah kombinasi yang sangat indah dengan Enzo Le Fée. Enzo adalah nomor 10 yang bagus, dan kami sangat cocok. Dia adalah Kenneth Taylor baru saya. Saya juga mengatakan itu kepada Kenneth. Dia terlihat tidak senang, tapi mengerti maksud saya, haha.”

Momen puncak lainnya terjadi pada bulan Maret. Brobbey mencetak gol di masa injury time melawan rival abadi Newcastle United, sehingga Sunderland kembali menang dalam derby yang selalu penuh ketegangan. ''Itu yang paling penting. Bagi para pendukung dan bagi saya. Saya melihat betapa pentingnya pertandingan itu bagi kota dan para penggemar kami. Saya tidak akan pernah melupakan kegembiraan mereka setelah gol itu.''

Brobbey belum pernah menyesali keputusannya meninggalkan Ajax tahun lalu untuk bergabung dengan Premier League. ''Ini sangat indah. Premier League tentu saja merupakan impian. Dan jika Anda bisa menunjukkan diri di liga terbesar di dunia...''