Brian Brobbey bisa meninggalkan Sunderland setelah satu tahun untuk bergabung dengan klub papan atas di Eropa

Brian Brobbey menjadi incaran Bayern München, demikian dilaporkan oleh media Inggris The Independent.

Bayern sedang mempertimbangkan secara serius untuk mengajukan tawaran pada musim panas mendatang kepada penyerang timnas Belanda tersebut. Pihak Bayern sangat terkesan dengan fisiknya.

Brobbey berpotensi bersaing dengan Harry Kane di Bayern. Penyerang berusia 33 tahun itu saat ini menjadi top skor Bundesliga.

Sunderland membayar 25 juta euro untuk pemain kelahiran Amsterdam ini pada musim panas lalu. The Independent mengetahui bahwa klub tersebut meminta bayaran sebesar lima puluh juta euro untuk jasanya.

Penyerang berusia 24 tahun ini telah tampil dalam 25 pertandingan Liga Premier untuk Sunderland musim ini. Dalam pertandingan tersebut, ia berhasil mencetak enam gol dan memberikan satu assist.

Brobbey saat ini memiliki kontrak hingga pertengahan 2029 di Inggris Utara. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 25 juta euro.