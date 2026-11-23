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Keane Lewis-Potter mencetak dua gol dalam rentang dua menit pada babak pertama saat Brentford menghajar Everton yang bermain dengan sepuluh orang 4-0 di Gtech Community Stadium pada Senin malam. Kapten Everton James Tarkowski diusir setelah tinjauan VAR dan kini akan absen dalam derbi Merseyside, sementara Jack Grealish kembali masuk skuad pertandingan untuk pertama kalinya sejak dicoret karena pelanggaran disiplin.

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Lewis-Potter cetak dua gol dalam dua menit

Dua gol Lewis-Potter yang berbelok arah merusak laga ke-593 David Moyes sebagai manajer Everton, sebuah rekor. Ia menerima umpan Jaidon Anthony ke ruang kosong pada menit ke-23, lalu tembakannya mengenai Jarrad Branthwaite dan melambung melewati Jordan Pickford.

Dua menit kemudian, Lewis-Potter kembali mencetak gol setelah Everton gagal menghalau tendangan bebas. Bola hasil tembakannya masuk setelah mengenai Thierno Barry. Kapten Brentford Vitaly Janelt melepaskan tembakan spektakuler dari jarak setidaknya 22,86 meter ke sudut atas gawang pada menit ke-67, sebelum pemain pengganti Fabio Carvalho mencetak gol keempat dari jarak dekat pada masa tambahan waktu dalam penampilan pertamanya sejak pulih dari cedera.

Tarkowski diusir setelah tinjauan VAR

Malam Everton semakin buruk pada menit ke-40. Wasit Craig Pawson awalnya memberi Tarkowski kartu kuning karena gerakan lanjutan kakinya yang tinggi saat menjegal Yehor Yarmoliuk, tetapi mengubahnya menjadi kartu merah setelah tinjauan VAR.

Saat mengumumkan keputusan itu kepada penonton, Pawson mengatakan pemain Everton bernomor punggung 6 tersebut melakukan "tekel yang membahayakan keselamatan lawannya, dengan bagian bawah sepatu mengenai tulang kering". Skorsing itu membuat Tarkowski absen dalam derbi Merseyside melawan Liverpool. Everton pun terpaksa mengubah susunan pemain, dengan Jake O'Brien bergeser ke posisi bek tengah dan Merlin Rohl turun ke posisi bek kanan.

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Grealish kembali masuk skuad Everton

Grealish masuk daftar pemain cadangan untuk pertama kalinya sejak dicoret karena tidak mengikuti latihan menjelang pertandingan Piala Carabao melawan Newcastle. Pemain sayap pinjaman dari Manchester City itu masuk pada jeda babak dan mencatatkan menit bermain pertamanya sejak kekalahan kandang 2-0 dari Chelsea pada 17 Oktober. Kehadirannya memberi tim tamu momentum.

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Ia kembali bermain dalam laga persahabatan tertutup melawan Derby selama jeda internasional, lalu meminta maaf kepada para pendukung melalui Instagram . "Saya ingin meminta maaf kepada para penggemar dan semua orang di klub karena tidak bisa membantu tim dalam beberapa pekan terakhir," tulisnya.

Everton alihkan fokus ke derbi

Kekalahan ini mengakhiri laju bagus Everton yang meraih tiga kemenangan dalam empat pertandingan liga. Everton turun ke posisi kesembilan klasemen, tertinggal satu poin dari Brentford yang menempati posisi keenam. Perdana Menteri Andy Burnham, pendukung setia Everton, menyaksikan pertandingan dari tribune. Moyes kini harus bersiap menghadapi derbi Merseyside tanpa kaptennya.

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Tim asuhan Keith Andrews selanjutnya bertandang ke Old Trafford sebelum menjamu Arsenal dan Manchester City dalam rentang empat hari.