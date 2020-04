BREAKING NEWS: Ratu Tisha Mundur Dari PSSI

Ratu Tisha meninggalkan jabatannya sebagai sekretaris jenderal PSSI.

Pengumuman mengejutkan datang dari PSSI, yakni mundurnya Ratu Tisha Destria sebagai sekretaris jenderal (sekjen) induk federasi sepakbola Indonesia tersebut.

Kepastian Tisha mundur diumumkan pada Senin (13/4) petang, melalui unggahan suara via Instagram pribadinya. Ia membeberkan sudah menyampaikan surat pengunduran resmi, kepada PSSI.

Belum ada keterangan resmi dari federasi terkait mundurnya Tisha dari jabatan sekjen. Namun, beberapa hari ini sudah gencar isu bahwa Tisha akan pergi dari federasi.

Di hadapan Komisi X DPR, Moch. Iriawan selaku ketua umum PSSI meminta maaf atas kesalahan Tisha yang tidak menyediakan bangku VIP ketika SEA Games di Manila, untuk Djohar Arifin.

Djohar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI juga mempermasalahkan kinerja serta komunikasi dari Tisha, dan menggarisbawahi partai final Piala Indonesia yang ditunda sepihak.

Tisha belakangan juga jarang memberikan pernyataan kepada media, dan membatasi ruangnya di hadapan publik. Bahkan, ada jabatan baru di PSSI, yakni sebagai wakil sekjen.

Dalam rekaman suara yang dibeberkan Tisha, ia menyampaikan agar seluruh pencinta sepakbola jangan pernah berhenti berharap. Ia merasa bangga pernah menjadi bagian PSSI.

“Pada suatu kesempatan dengan para sahabat saya pernah berkata; hati saya kalau dibelah isinya hanya sepakbola," ungkap Tisha.

“I have loved you for a thousand years, and I will love you for a thousand more [Saya telah mencintaimu [sepakbola] selama ratusan tahun, dan saya akan mencintaimu ratusan tahun kemudian]," tutup Tisha.