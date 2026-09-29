BREAKING: Liga Primer Resmi Umumkan Manchester City Bersalah atas Pelanggaran Keuangan Serius

Liga Primer Inggris "Premier League" mengumumkan bahwa sebuah komisi independen telah menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh pelanggaran terkait pelanggaran aturan keuangan kompetisi selama 9 musim, antara 2009/2010 hingga 2017/2018, di samping menyatakannya bersalah atas tiga dari empat tuduhan yang berkaitan dengan ketidakkooperatifan dalam penyelidikan liga.

Dengan demikian, liga membenarkan laporan yang diterbitkan surat kabar Inggris dua hari lalu, yang memicu kehebohan besar di kalangan olahraga di sana.

Menurut pernyataan resmi yang diterbitkan Liga Primer Inggris melalui situsnya, Selasa hari ini, komisi independen menyimpulkan bahwa Manchester City selama periode tersebut menjalin kontrak komersial "fiktif" dengan sejumlah mitranya, yang tidak mencerminkan kesepakatan sesungguhnya antara para pihak, dengan tujuan menggelembungkan pendapatan klub secara artifisial dan menurunkan biayanya, serta bersandar pada kesepakatan-kesepakatan serupa lainnya.

Menurut komisi independen, klub menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat, menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya dari para auditor dan otoritas pengatur sepak bola, serta secara signifikan melanggar batasan pengeluaran yang ditetapkan oleh Liga Primer Inggris dan Uni Sepak Bola Eropa "UEFA".

Selisih 900 juta pound sterling

Komisi menjelaskan bahwa Manchester City menjalin sejumlah transaksi komersial fiktif dengan para sponsor selama periode yang diselidiki, dalam sebuah skema untuk mendanai klub secara tidak diumumkan, karena perusahaan-perusahaan terkait hanya membayar sebagian dari nilai kontrak sponsor, sementara sisanya didanai oleh "Abu Dhabi United Group for Investment and Development" (ADUG), pemilik klub.

Menurut komisi, dilakukan pula pengaturan lain yang didanai oleh pihak yang sama, dengan tujuan mencatat biaya operasional lebih rendah dari pengeluaran yang sebenarnya ditanggung klub, di samping sebuah pengaturan yang disebut komisi sebagai "fiktif" dengan perusahaan Fordham, yang membeli hak citra para pemain klub, dan pendanaan pengaturan tersebut juga berasal dari ADUG.

Komisi menyimpulkan bahwa tujuan dari pengaturan-pengaturan ini adalah untuk menggelembungkan pendapatan Manchester City dan menurunkan biayanya lebih dari 900 juta pound sterling selama periode terkait, sehingga memungkinkannya tampil patuh terhadap aturan keuangan.

Berdasarkan hal itu, komisi menilai bahwa klub menyajikan laporan yang tidak mencerminkan kenyataan pendapatan dan pengeluarannya, serta menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya dari para auditor dan otoritas pengatur, seraya menegaskan bahwa perilaku Manchester City dengan jelas menunjukkan "niat untuk mengakali aturan Liga Primer Inggris".

Pelanggaran aturan Liga Primer Inggris dan UEFA

Komisi menunjukkan bahwa Manchester City gagal melaporkan secara akurat pendapatan dan pengeluarannya untuk keperluan aturan profitabilitas dan keberlanjutan di Liga Primer Inggris, serta aturan perizinan klub dan permainan finansial yang sehat milik Uni Eropa.

Menurut keputusan tersebut, seandainya seluruh kesepakatan terkait dicatat secara akurat dalam laporan keuangan klub, Manchester City akan melanggar batasan pengeluaran Liga Primer Inggris dan UEFA dengan selisih yang sangat besar.

Manchester City dituduh menghalangi penyelidikan

Pelanggaran yang terbukti dilakukan Manchester City tidak terbatas pada periode keuangan yang diselidiki, karena komisi menemukan bahwa klub melakukan beberapa pelanggaran terkait kewajibannya untuk bekerja sama dan beriktikad baik selama penyelidikan yang dilakukan liga selama 4 tahun.

Komisi menyimpulkan bahwa Manchester City "melakukan upaya terkoordinasi untuk menghentikan dan menggagalkan penyelidikan liga", dan 3 dari 4 tuduhan dalam aspek ini terbukti.

Ketua liga: kasus Manchester City yang terpenting dalam sejarah

Richard Masters, CEO Liga Primer Inggris, mengatakan: "Keputusan utama membuktikan fakta-fakta terkait apa yang terjadi di Manchester City selama periode ini, dan menjelaskan bagaimana klub melanggar aturan liga secara sistematis selama hampir satu dekade penuh".

Ia menambahkan: "Keputusan ini menegaskan kebenaran keputusan liga untuk melanjutkan kasus melawan Manchester City. Dan meskipun proses hingga kini panjang dan sulit, liga tetap bertekad untuk membuktikan fakta secara independen".

Ia melanjutkan: "Salah satu tanggung jawab utama liga adalah memastikan penerapan aturan yang telah disepakati oleh klub-klub itu sendiri, guna melindungi integritas kompetisi. Sangatlah penting agar kompetisi tetap adil dan kompetitif bagi seluruh klub dan penggemar, dan kami menangani peran ini dengan sangat serius".

Masters menggambarkan kasus dan keputusan tersebut sebagai "yang terpenting dalam sejarah Liga Primer Inggris", namun ia menekankan bahwa beberapa aspek kasus masih membutuhkan penyelesaian, dan yang terdepan di antaranya adalah sanksi yang akan dijatuhkan kepada Manchester City".

Sanksi belum ditentukan, dan Manchester City berhak mengajukan banding

Liga Primer Inggris juga menegaskan bahwa terbuktinya pelanggaran tidak berarti sanksi telah ditetapkan, karena masalah sanksi akan dibahas dalam sidang terpisah di hadapan komisi independen.

Sidang penetapan sanksi akan tetap bersifat privat dan rahasia sesuai aturan liga, hingga publikasi hasilnya diperbolehkan.

Manchester City juga berhak mengajukan banding terhadap keputusan komisi independen, dan liga menetapkan Jumat 2 Oktober sebagai batas akhir untuk menggunakan hak ini.

Liga menerbitkan versi yang telah disunting dari keputusan utama komisi, seraya menegaskan bahwa mereka berkomitmen menerbitkan lampiran tambahan keputusan tersebut secepat proses mengizinkannya.

Liga Primer Inggris berharap dapat menuntaskan seluruh proses, termasuk banding apa pun dan publikasi keputusan-keputusan terkait, secepat mungkin.



