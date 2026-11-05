Breaking: Cristiano Ronaldo umumkan pensiun dari timnas dalam kejutan menggemparkan

Kapten timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola level internasional dalam kejutan besar, setelah sebelumnya ia menegaskan keinginannya untuk terus bermain. Dengan demikian, ia menyusul rival historisnya, Lionel Messi, yang telah mengumumkan pensiun sekitar sebulan sebelumnya.

Ronaldo menutup tirai karier internasionalnya, 23 tahun setelah penampilan perdananya dengan seragam timnas. Langkah ini ia ungkap melalui pesan perpisahan yang menyentuh, yang ia unggah lewat akun-akun media sosialnya pada pagi hari Kamis ini.

Kapten Portugal itu tidak menunggu pengumuman daftar pemain dari pelatih Jorge Jesus, yang dijadwalkan besok Jumat sebagai persiapan menghadapi jeda internasional pada bulan November, untuk mengumumkan keputusannya.

Bintang Al Nassr Saudi itu memilih untuk mengucapkan perpisahan kepada timnas melalui sebuah pesan video berdurasi sekitar 5 menit, yang memperlihatkannya berbicara kepada publik Portugal.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Ronaldo mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah menjalani 234 pertandingan, dengan mencetak 146 gol, dan meraih tiga gelar bersama timnas negaranya, yang paling menonjol adalah Piala Eropa "Euro 2016", di samping dua gelar di UEFA Nations League.

Pembangkangan, sanksi, lalu pensiun

Ronaldo mengakhiri kariernya dengan seragam timnas negaranya setelah krisis yang menyita perhatian kalangan olahraga selama jeda internasional lalu, dan memunculkan berbagai pertanyaan tentang hubungannya dengan sang pelatih, Jorge Jesus.

Ketegangan menguasai timnas Portugal, setelah Ronaldo meninggalkan kamp latihan tim di Denmark tanpa izin.

Ronaldo sebenarnya telah menyelesaikan hukuman sanksi larangan selama 30 hari, serta membayar denda sebesar 255 euro, setelah meninggalkan kamp latihan timnas.

Sebelumnya, bintang Portugal itu telah menyatakan kesiapannya untuk menerima sanksi apa pun yang timbul akibat tindakannya, dan hal itu memang benar-benar terjadi. Namun krisis tidak berhenti pada sisi disipliner, karena hubungan antara dirinya dan Jesus tidak berhasil melewati perselisihan yang terjadi di antara keduanya.

Ronaldo merasa dikhianati akibat pernyataan-pernyataan penjelasan yang disampaikan pelatih asal Portugal itu, karena ia menganggap pernyataan tersebut tidak menghormati kesepakatan jelas yang telah dicapai kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan sebelumnya, yang mendorongnya untuk menjelaskan sikapnya dalam sebuah pesan bernada tajam.

Keadaan tegang di antara kedua belah pihak terus berlanjut, di tengah keraguan mengenai kehadiran Ronaldo dalam daftar pemain Portugal mendatang, yang bersiap menghadapi Denmark pada 14 November dan Wales pada 17 bulan yang sama, dalam dua laga terakhir fase grup UEFA Nations League.

Meskipun nama Ronaldo tercantum dalam daftar awal timnas sebagai persiapan untuk kedua pertandingan tersebut, keputusan pensiun telah mengakhiri secara final seluruh spekulasi mengenai kembalinya ia, sehingga pemilik seragam nomor 7 itu akan absen dari timnas negaranya untuk sisa perjalanan karier sepak bolanya.

Federasi Sepak Bola Portugal, yang diwakili presidennya Pedro Proença, sebelumnya telah berupaya turun tangan untuk meredam krisis dan mengembalikan Ronaldo ke barisan timnas, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mengembalikan keadaan seperti semula.

Berikut adalah teks lengkap pesan perpisahan Ronaldo:

"Kepada rakyat Portugal, telah tiba hari di mana saya mengembalikan seragam nomor 7 kepada kita semua di timnas. Saya tidak pernah merasa bahwa seragam itu hanya milik saya seorang, tetapi selama 23 tahun saya memperoleh kehormatan dan tanggung jawab untuk mengenakannya, membelanya, dan membawanya bersama saya ke lapangan-lapangan di seluruh penjuru dunia.

Hari ini telah tiba saatnya menyerahkan panji ini kepada masa depan. Ini bukan keputusan yang mudah, karena ada keputusan-keputusan yang tidak diambil oleh akal semata, melainkan hati pun turut berperan di dalamnya.

Saya mengakhiri sebuah perjalanan yang dimulai pada Agustus 2003, dan telah mengubah hidup saya selamanya. Ketika saya menoleh ke belakang dan mengingat semua yang saya alami bersama timnas, saya tidak hanya melihat pertandingan, gol, rekor, dan piala, tetapi saya melihat orang-orang. Saya melihat para imigran yang merasa Portugal menjadi lebih dekat dengan mereka selama 90 menit, dan saya melihat jutaan orang Portugal yang tidak pernah saya temui secara langsung, tetapi mereka adalah bagian dari hidup saya. Pada akhirnya, sepak bola jauh lebih besar daripada sekadar permainan, ia adalah manusia.

Sepanjang perjalanan saya bersama timnas, saya berupaya melampaui batas-batas saya. Saya ingin menang, ingin menjadi yang terbaik, dan ingin mengukir sejarah. Saya selalu keras terhadap diri saya sendiri, berambisi meraih lebih banyak lagi, percaya pada kemampuan kita untuk melangkah sejauh mungkin, dan saya memberikan segala yang saya miliki demi seragam ini.

Kami telah menjalani sore dan malam yang sempurna, meraih kemenangan-kemenangan yang tidak akan pernah saya lupakan, dan kami juga mengalami kekalahan-kekalahan yang masih terasa menyakitkan hingga hari ini setiap kali mengenangnya. Saya terkadang gagal, menderita, dan melewati saat-saat ketika saya tidak mampu memberikan kepada rakyat Portugal apa yang begitu mereka dambakan, tetapi saya tidak pernah menyerah, dan yang terpenting saya tidak kehilangan rasa bangga mewakili Portugal.

Sepanjang tahun-tahun ini saya mempelajari hal-hal yang sangat sederhana; gol-gol berlalu, piala-piala tersimpan di museum, dan rekor-rekor akan ada yang memecahkannya, tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah mampu dihapus oleh waktu, yaitu tempat yang kita tempati di hati orang-orang. Jika saya pernah membahagiakan kalian, atau membuat kalian memeluk seseorang setelah salah satu gol saya, atau melupakan momen sulit, atau merasa bangga akan negeri kita, maka segala yang saya lakukan sungguh berharga. Karena menjadi orang Portugal juga berarti demikian; kita menderita bersama, bangkit bersama, dan kembali percaya.

Portugal akan selalu membutuhkan anak-anak muda yang bermimpi, pemain-pemain yang tidak menyerah, dan generasi-generasi baru yang percaya pada kemungkinan untuk mencapai tempat-tempat yang belum pernah dicapai siapa pun sebelumnya. Sebab negeri yang terus melahirkan para pahlawan barunya adalah negeri yang tidak pernah berhenti percaya pada dirinya sendiri.

Kepada rekan-rekan saya di timnas, saya ingin menyampaikan kata-kata khusus. Terima kasih atas setiap langkah lari, setiap pelukan, setiap diskusi, setiap momen hening sebelum memasuki lapangan, atas setiap kemenangan yang kita rayakan bersama, dan setiap kekalahan yang membuat kita lebih kuat. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi kapten kalian, tetapi tidak ada kapten yang berjalan seorang diri, dan kalian adalah bagian dari kisah saya.

Kepada seluruh pelatih, pejabat, dokter, fisioterapis, para petugas perlengkapan, dan semua orang yang bekerja bersama saya sepanjang tahun-tahun ini, terima kasih kepada kalian. Banyak di antara kalian yang tidak pernah muncul dalam foto-foto, tetapi tanpa kalian tidak satu pun dari foto-foto itu akan menjadi mungkin.

Kepada keluarga saya, terima kasih karena kalian telah berbagi mimpi ini bersama saya, dan atas pengertian kalian terhadap masa-masa ketidakhadiran, pengorbanan, dan saat-saat ketika timnas harus menempati sebagian ruang dalam hidup kalian juga. Jika saya sampai sejauh ini, itu karena kita selalu menjadi satu kesatuan.

Dan kepada rakyat Portugal, serta semua putra Portugal yang tersebar di seluruh penjuru dunia, saya ingin mengatakan satu hal terakhir kepada kalian. Ada satu gambaran yang akan selalu saya bawa bersama saya, yaitu saat lagu kebangsaan berkumandang. Saya memandang ke sekeliling lalu melihat rekan-rekan saya, tribun, anak-anak, para ibu, para ayah, dan para kakek, serta melihat orang-orang Portugal yang menempuh jarak jauh hanya untuk hadir di sana. Dan selama menit-menit itu, kita berhenti berbeda; tak ada klub, tak ada warna, tak ada kelas sosial, tak ada profesi, tak ada pendapat, melainkan hanya satu kecintaan: Portugal.

Perasaan ini akan saya bawa bersama saya sepanjang hidup saya. Hari ini perjalanan saya di dalam lapangan bersama timnas berakhir. Saya pergi dengan kepala tegak, bangga akan jalan yang telah saya tempuh, dan menyadari bahwa saya telah memberikan segala yang saya miliki demi Portugal. Namun saya tidak akan pernah berhenti menjadi salah satu dari kalian, dan saya akan terus menderita, bergembira, dan merayakan setiap kemenangan Portugal dari lubuk hati saya yang terdalam.

Saya menghabiskan hidup saya bekerja untuk menjadi pemain terbaik di dunia, tetapi hari ini saya menyadari bahwa kemenangan terbesar adalah layak mewakili negeri terbaik di dunia.

Terima kasih atas 23 tahun ini, dan terima kasih karena kalian telah percaya kepada saya, serta memberi saya kesempatan untuk menjalani sebuah mimpi yang dimulai ketika saya hanyalah seorang anak kecil di pulau Madeira, berlari mengejar bola.

Seragam nomor 7 akan tetap ada, dan rasa bangga saya karena pernah mengenakannya akan tetap menjadi milik saya selamanya. Portugal akan selalu ada di dalam diri saya.

Sampai jumpa selalu. Cristiano Ronaldo".