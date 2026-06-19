Brasil vs Maroko: Ulasan: Maroko yang tampil mengesankan berhasil meraih satu poin melawan tim Brasil yang kurang memuaskan

Hasil imbang 1-1 antara Brasil dan Maroko merupakan pertarungan yang menarik antara tim yang dibangun berdasarkan kualitas individu kelas atas namun kurang memiliki kekompakan, melawan salah satu tim kolektif paling terorganisir di dunia sepak bola internasional—meski secara kualitas masih kalah dari Brasil.

Brasil menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Allison di bawah mistar gawang, serta empat bek yang terdiri dari Ibanez, Marquinhos, Gabriel, dan Santos. Duet gelandang tengah Casemiro dan Guimaraes berada di belakang empat penyerang, yaitu Paqueta, Raphinha, Vinicius, dengan Thiago sebagai ujung tombak.

Maroko menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Bono di gawang, serta Mazraoui, Riad, Diop, dan Hakimi di lini belakang. Aynaoui, Bouaddi, dan Ounahi bermain di lini tengah, sementara lini depan diisi oleh El Khannous, Saibari, dan Diaz.

30 menit pertama yang didominasi Maroko membuat Brasil terkejut

Maroko memasuki pertandingan ini sebagai tim yang tidak diunggulkan, sementara Brasil menjadi favorit kuat di atas kertas, namun pada periode awal pertandingan, Maroko langsung berusaha menunjukkan dominasi mereka melalui permainan transisi yang sangat cepat dan blok tengah yang kompak serta agresif saat bertahan, yang pada akhirnya berujung pada gol pembuka mereka.

Pemain muda Maroko yang mengesankan, Bouaddi, secara khusus menjadi bintang utama dalam pertandingan ini karena ia mengendalikan permainan di lini tengah dengan penampilan penuh aksi baik saat menguasai maupun tidak menguasai bola.

Maroko bertahan terutama dalam formasi blok tengah 4-4-2 yang kompak, menjaga jarak minimal antara lini tengah dan lini pertahanan mereka.

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Alih-alih menekan Brasil secara agresif di area atas lapangan, Maroko fokus melindungi area tengah, memblokir jalur umpan ke pemain Brasil yang beroperasi di tengah, memicu tekanan saat Brasil mengoper ke belakang, dan yang terpenting, secara cerdas memaksa pergerakan bola ke sayap.

Taktik terakhir ini pada akhirnya membawa Maroko unggul, karena mereka berhasil mengarahkan pembangunan serangan Brasil ke sisi kiri mereka sebelum merebut bola setelah mencegat kombinasi permainan lebar Brasil yang gagal, lalu bermain cepat untuk menemukan Diaz yang memberikan umpan terobosan di antara Marquinhos dan Gabriel, sehingga Saibari lolos menuju gawang dan membawa Maroko memimpin dalam pertandingan.

Itu adalah keunggulan yang memang pantas, yang menunjukkan bagaimana Maroko bisa beralih dengan cepat dari lini belakang ke lini depan dalam hitungan detik setelah merebut kembali bola.

Brasil yang dipenuhi kesalahan kesulitan menunjukkan dominasi baik saat menguasai maupun tidak menguasai bola

Masalah terbesar Brasil bukanlah retensi bola, melainkan kemajuan serangan. Kohesi lini tengah kurang, karena mereka berulang kali kesulitan membangun serangan dan menggerakkan bola dengan rapi.

Brasil tampak membangun serangan dalam formasi 3-2 dengan tiga bek—Santos, Gabriel, dan Marquinhos—di lini pertama, sementara Ibanez ditugaskan untuk beroperasi lebih tinggi di lini kedua. Formasi itu sendiri bukanlah masalahnya, melainkan jarak antara gelandang dan penyerang Brasil yang seringkali terlalu jauh.

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Saat menguasai bola, Casemiro dan Guimaraes menjadi tumpuan di lini tengah, namun mereka sering kesulitan saat berusaha membangun serangan dan menggerakkan permainan secara rapi dari belakang ke depan. Hal ini mengakibatkan kehilangan bola yang tidak perlu saat membangun serangan dari lini belakang serta kegagalan menembus barisan pertahanan lawan secara efektif, yang pada akhirnya menyebabkan kesulitan yang dihadapi Brasil di awal pertandingan.

Saat tidak menguasai bola, struktur pertahanan Brasil juga berantakan karena mereka terus-menerus dirobek oleh permainan penguasaan bola Maroko yang mengalir, sementara lini tengah Brasil sering kali terjebak dalam pengejaran yang sia-sia. Celah berulang kali muncul dalam struktur Brasil sehingga duo gelandang tersebut kesulitan menutupnya baik secara vertikal maupun horizontal, yang menyoroti masalah taktis dan personel secara bersamaan.

Kesulitan Casemiro khususnya sangat jelas terlihat, karena ia tampak kehilangan sedikit kecepatan fisik sebelum digantikan oleh Fabinho di awal babak kedua. Pada saat itu sudah jelas bahwa Ancelotti telah menyadari kelemahan Brasil dalam hal komposisi pemain, baik di lini tengah maupun di posisi bek sayap, melalui pergantian ganda yang dilakukannya sejak awal, karena area-area inilah yang secara khusus menjadi sasaran Maroko saat melawan mereka.

Kehebatan individu Vinicius menutupi kesulitan Brasil di sepertiga akhir lapangan

Brasil kekurangan seorang pengatur permainan di sepertiga akhir lapangan agar serangan mereka efektif, sehingga sebenarnya tidak mengherankan bahwa banyak pola serangan yang mereka coba secara konsisten gagal sebelum berkembang menjadi ancaman yang nyata

Yang saya maksud dengan pengatur serangan adalah sosok penghubung yang mampu menjembatani lini tengah dengan lini serang, menerima bola di bawah tekanan, berkolaborasi dengan rekan setim, serta mengaktifkan pergerakan lebar Vinicius dan Raphinha, yang merupakan dua pemain sayap terbaik di Eropa. Terlalu sering serangan terhenti karena tidak ada pemain yang secara konsisten menjalankan peran tersebut.

Igor Thiago, terlepas dari semua kelebihannya sebagai penyerang, bukanlah tipe pemain seperti itu karena ia adalah target man klasik yang menunggu umpan, bukan penyerang tipe maverick yang berusaha menghubungkan semua elemen di sepertiga akhir lapangan

Cunha memiliki profil sebagai penyerang yang dapat memberikan keseimbangan serangan bagi Brasil, sehingga cukup mengejutkan bahwa ia tidak diturunkan sebagai ujung tombak menggantikan Igor Thiago, yang tampaknya lebih cocok diturunkan pada babak kedua saat mengejar ketertinggalan dan berusaha memadati kotak penalti sebagai taktik alternatif.

KESIMPULAN

Terlepas dari kualitas individu para pemain Brasil, pertandingan ini menyoroti masalah-masalah yang sudah sering muncul menjelang turnamen ini. Pembangunan serangan mereka kurang presisi untuk mengacaukan blok pertahanan yang rapat, sementara struktur pertahanan mereka tetap rentan setelah kehilangan bola. Melawan lawan-lawan elit, kekurangan-kekurangan ini bisa berakibat fatal seiring berjalannya turnamen.

Maroko sekali lagi menunjukkan mengapa mereka telah menjadi salah satu tim yang paling dihormati secara taktis dalam sepak bola internasional saat ini. Organisasi pertahanan, disiplin, dan ancaman serangan balik mereka memungkinkan mereka bersaing secara setara dengan salah satu skuad paling berbakat di dunia. Ini bukanlah hasil undian yang beruntung, melainkan rencana permainan yang dieksekusi dengan cermat.