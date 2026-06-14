Brasil semakin menjauh di puncak daftar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia... sementara Jerman mengancam dari belakang

Timnas Brasil memperkuat rekornya sebagai tim dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, setelah Vinícius Júnior mencetak gol ke gawang Maroko dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1, Sabtu malam waktu Pantai Timur AS, pada putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Seleção kini telah mencetak 238 gol dalam sejarah Piala Dunia, mengungguli Jerman yang berada di posisi kedua dengan 232 gol.

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Selain Brasil dan Jerman, Argentina berada di peringkat ketiga dengan 152 gol, diikuti Prancis dengan 136 gol, lalu Italia dengan 128 gol, Spanyol dengan 108 gol, dan Inggris dengan 104 gol.

Belanda menempati peringkat kedelapan dengan 96 gol, di depan Uruguay yang mencetak 89 gol, sementara Hongaria melengkapi 10 besar dengan 87 gol.

Jerman - yang empat kali menjuarai Piala Dunia - akan memulai kampanyenya di Piala Dunia 2026 hari ini, Minggu, dengan menghadapi tim Curaçao yang tidak diunggulkan, yang berpartisipasi untuk pertama kalinya di Piala Dunia, dalam Grup E yang juga mencakup Pantai Gading dan Ekuador.