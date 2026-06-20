Brasil menang telak atas Haiti, namun sangat khawatir mengenai Raphinha

Brasil berhasil mengalahkan Haiti dengan meyakinkan pada Sabtu lalu di Piala Dunia di Amerika Serikat. Tim asuhan pelatih kepala Carlo Ancelotti menang 3-0 di Philadelphia berkat dua gol dari Matheus Cunha dan satu gol dari Vinícius Júnior. Satu-satunya noda dalam kemenangan Brasil adalah cedera yang dialami Raphinha, yang diganti pada babak pertama dan duduk di bangku cadangan sambil menangis.

Ancelotti menarik penyerang tengah Igor Thiago—yang tampil di bawah ekspektasi pada laga pembuka melawan Maroko (1-1)—dari starting line-up dan menggantikannya dengan Matheus Cunha. Brasil memulai pertandingan dengan dominan, namun pada fase awal kesulitan menembus pertahanan Haiti yang kompak. Hanya dalam waktu dua belas menit, Raphinha sepertinya akan membuka skor, tetapi golnya dianulir karena offside. Setelah itu, Brasil juga beberapa kali terjebak dalam perangkap offside.

Peluang besar pertama muncul pada menit ke-18 melalui Vinícius Júnior, yang tendangannya diblok dan menghasilkan tendangan sudut. Tak lama kemudian, gol pembuka akhirnya tercipta. Vinícius menusuk ke dalam dari sisi kiri dan melepaskan tembakan ke gawang, yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh kiper Johny Placide. Dalam kekacauan yang terjadi, Matheus Cunha berhasil menyarangkan bola dengan sedikit keberuntungan: 1-0.

Setelah gol pembuka, Brasil tetap mendominasi pertandingan. Haiti nyaris tidak mampu menciptakan ancaman dan hampir tidak pernah masuk ke area penalti tim Amerika Selatan tersebut. Vinícius dan Lucas Paquetá secara rutin menciptakan ancaman, sementara pertahanan Haiti semakin tertekan.

Pada menit ke-36, gol kedua Brasil tercipta. Vinícius Júnior mengirim umpan terobosan indah ke arah Cunha, yang kemudian melepaskan tendangan keras dan mengarahkan bola ke sudut atas gawang. Itu adalah gol keduanya malam itu dan menjadi hadiah yang pantas atas dominasi Brasil.

Tepat sebelum babak pertama berakhir, Brasil memastikan kemenangan mereka. Paquetá mengirim umpan panjang yang brilian dari wilayahnya sendiri, melewati barisan pertahanan Haiti. Vinícius Júnior mengontrol umpan tersebut dengan sangat baik dan dengan tenang menyarangkan bola ke gawang Placide: 3-0. Dengan keunggulan yang nyaman itu, kedua tim pun kembali ke ruang ganti.

Setelah jeda, Haiti mencoba tampil sedikit lebih menyerang, namun peluang besar tetap langka. Peluang terbaik muncul setelah lebih dari satu jam pertandingan ketika Ricardo Adé menyundul bola dari jarak dekat, namun Alisson berhasil melakukan penyelamatan. Di sisi lain, Brasil tetap berbahaya dan Vinícius kembali menjadi motor utama serangan.

Serangan terindah di babak kedua pada akhirnya tidak membuahkan gol. Vinícius memberikan umpan brilian dengan tumit kepada pemain pengganti Gabriel Martinelli, yang melihat tendangannya membentur mistar gawang setelah melewati ujung jari Placide.

Pemain pengganti Endrick sempat mengira akan mencetak gol keempat dua belas menit menjelang akhir pertandingan, namun wasit dengan tepat meniup peluit karena offside. Brasil kemudian mengakhiri pertandingan tanpa kesulitan dan meraih kemenangan meyakinkan 3-0, sementara Haiti tampaknya harus lebih awal mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia akibat kekalahan ini.