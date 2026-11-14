Brasil kalah dari Jepang, Vinicius saja tak cukup: laga berakhir 3-2 untuk Jepang. Ancelotti murka, masuk ke lapangan dan diusir karena melancarkan protes bersama Rapinha

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Brasil asuhan Carlo Ancelotti tumbang. Brasil kalah 2-3 dari Jepang dalam laga persahabatan yang dimainkan di Singapura. Protes mewarnai akhir pertandingan, dengan pelatih asal Italia itu dan Raphinha diusir karena melancarkan protes.

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Segalanya terjadi di Singapore National Stadium ketika Jepang mengalahkan Brasil dalam laga persahabatan yang penuh emosi. Brasil menurunkan dua pemain “Italia” sejak awal, yakni Wesley dan Carlos Augusto, masing-masing di sisi kanan dan kiri. Namun, Jepang tampil lebih baik sejak awal. Setelah 20 menit, Jepang sudah unggul 2-0 berkat gol Kubo pada menit ke-15 dan Nakamura pada menit ke-19.

Terdesak, Brasil bangkit lewat dua gol spektakuler Vinicius. Ia mencetak gol pertama melalui tembakan keras dari jarak 25 meter yang menaklukkan Suzuki dan gol kedua lewat sepakan melengkung yang tak terbendung. Aksi pemain Real Madrid pada menit ke-33 dan ke-75 itu tampaknya akan membawa laga berakhir imbang. Ancelotti juga telah memainkan Endrick, yang masuk menggantikan Raphinha saat laga menyisakan 20 menit. Namun, pada menit ke-91, datang pukulan telak.

Gol penentu kemenangan 3-2 dicetak oleh Sakamoto dan sangat dipermasalahkan oleh Brasil karena dugaan pelanggaran terhadap Joao Gomes yang tidak dinyatakan wasit pada awal serangan yang berujung pada gol Jepang. Seperti dilaporkan Globo, Carlo Ancelotti dan Raphinha bahkan menyerbu lapangan untuk memprotes wasit, yang kemudian mengusir keduanya. Namun, skor tidak berubah dan Jepang pun bisa membalas kekalahan dari Brasil, yang menyingkirkan mereka di Piala Dunia terakhir.