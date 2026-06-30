Brasil, kabar buruk bagi Paquetà: cedera paha, Ancelotti harus kehilangan dia di babak 16 besar

Digantikan oleh Endrick pada babak pertama pertandingan antara Brasil dan Jepang—yang merupakan laga babak 16 besar dan dimenangkan 2-1 oleh tim asuhan Ancelotti—Lucas Paquetá kembali ke bangku cadangan dengan mengenakan sandal jepit dan tertatih-tatih selama babak kedua. Gelandang tersebut menjalani pemeriksaan MRI di New York pada hari Selasa, yang menunjukkan adanya cedera otot di paha, sebagaimana dilaporkan oleh sumber-sumber kepada CBF.





CEDERA - “Ia akan menjalani protokol terapi intensif di bawah pengawasan staf medis tim nasional Brasil, dengan tujuan untuk pulih dan kembali berkompetisi secepat mungkin,” kata Federasi tersebut. Mantan pemain Lyon ini tidak akan pulih untuk pertandingan babak 16 besar melawan pemenang pertandingan Norwegia-Pantai Gading, yang akan digelar pada hari Minggu di Stadion MetLife, East Rutherford, pinggiran kota New York. Setelah Raphinha, ini merupakan cedera otot paha belakang kedua yang dialami Seleção selama turnamen ini.