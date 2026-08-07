Julian Brandt menantikan pertemuan pertamanya dengan Peter Bosz sebagai pemain Ajax. Rekrutan anyar klub Amsterdam itu pernah bekerja sama dengan pelatih PSV saat ini ketika di Bayer Leverkusen dan sejak saat itu hampir setiap tahun tetap menjalin kontak dengannya, demikian ia ungkapkan dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad, Voetbal International dan De Telegraaf.

“Saya pernah bermain di bawah Peter Bosz di Bayer Leverkusen dan saya sangat menghargainya. Saya suka gayanya,” kata Brandt. Gelandang Jerman itu menyimpan kenangan indah dari kerja samanya dengan pelatih asal Belanda tersebut.

Bahkan setelah periode kebersamaan mereka di Leverkusen berakhir, kontak di antara keduanya tetap terjalin. “Sejak saat itu kami setidaknya selalu berhubungan setiap tahun, termasuk ketika Peter berada di Lyon misalnya. Dia orang yang sangat baik, tetapi juga pelatih yang menuntut.”

Bosz dan Brandt akan kembali bertemu musim ini, tetapi kali ini sebagai lawan di Eredivisie. “Pada awal September kami akan saling berhadapan, itu akan menyenangkan,” ujar pemain yang sudah 48 kali membela tim nasional Jerman itu.

“Peter juga pernah bekerja di Amsterdam tentu saja, dan dia juga pernah bekerja dengan Jordi (di klub Israel, Maccabi Tel Aviv, red.), jadi dunia ini kecil!”

Menurut pemain Jerman itu, tidak ada rivalitas pribadi apa pun di antara mereka. “Dunia sepak bola itu kecil. Peter adalah sosok yang luar biasa, jadi saya pikir dia terutama ikut senang untuk saya,” lanjut Brandt. “Tetapi tentu saja dia juga pelatih ambisius yang ingin menjadi juara bersama PSV untuk keempat kalinya secara beruntun. Itu wajar. Dia bekerja keras untuk itu.”

Brandt tidak meminta saran kepada Bosz sebelum kepindahannya ke Ajax. “Saya tidak secara khusus bertanya kepadanya tentang Ajax, karena ketika saya berbicara dengan Jordi dan Míchel, itu sudah cukup bagi saya.” Sejak menandatangani kontrak di Amsterdam, Brandt dan Bosz juga belum lagi berhubungan.

Itu kemungkinan akan berubah ketika Ajax dan PSV bertemu pada September. “Saat Ajax dan PSV bertemu pada September, saya menantikannya untuk bertemu lagi dengannya. Sama sekali tidak ada permusuhan.”