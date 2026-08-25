Bram Nuytinck nyaris tak percaya dengan apa yang terjadi sebelum pertandingan melawan FK Bodø/Glimt, setelah NEC tersingkir di babak kualifikasi Liga Champions. Saat para pemain memasuki lapangan, tim Norwegia itu malah santai memutar lagu kebangsaan Europa League, padahal kedua tim masih berebut tiket ke Liga Champions.

Momen janggal itu langsung memicu keheranan para penonton Belanda, dan komentator Ziggo Sport Wytse van de Goot juga langsung menyadari kesalahan tersebut. Bagi NEC, anthem Liga Champions justru menjadi salah satu elemen spesial dalam kampanye Eropa bersejarah mereka, tetapi di Norwegia klub asal Nijmegen itu malah lebih dulu mendengar musik turnamen yang pada akhirnya memang akan mereka masuki.

Setelah pertandingan, Nuytinck ditanya Ziggo Sport soal insiden mencolok tersebut. "Aneh banget, kan? Itu apaan lagi?" kata bek 36 tahun itu dengan penuh ketidakpercayaan. "Belakangan ini saya juga melihat video yang sepertinya terjadi di klub lain. Waktu itu saya sempat berpikir: masa bisa begitu?"

Nuytinck pada akhirnya tak bisa berbuat banyak selain menerima kejadian itu. "Itu sangat aneh, tapi ya sudah, memang begitu adanya," ujar sang pemain senior.

Mimpi NEC untuk tampil di Liga Champions benar-benar hancur pada Selasa malam di Norwegia. Setelah kalah 1-3 di De Goffert, tim asuhan Dick Schreuder tumbang 3-0 pada leg kedua, sehingga Bodø/Glimt lolos ke fase liga kompetisi elite Eropa itu dan NEC melanjutkan kiprah di Europa League.

Klub asal Nijmegen itu mengalami awal yang kacau ketika kiper Gonzalo Crettaz melakukan handball di luar kotak penalti dan langsung diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver. Nuytinck masuk pada babak kedua dan tahu bahwa pada saat itu hampir tak ada pilihan lain selain membatasi kerugian. "Dengan sepuluh pemain melawan tim yang terorganisasi sebaik itu, sangat sulit untuk memaksakan sesuatu lagi dengan kedudukan seperti itu."

Meski tersingkir, yang paling mendominasi perasaan Nuytinck adalah kebanggaan atas kiprah NEC di Eropa. "Anda bermain bersama NEC di babak kualifikasi Liga Champions. Di ronde sebelumnya Anda menyingkirkan Olympiakos, yang tentu sangat besar bagi NEC. Saya sangat bangga masih bisa mengalami ini sebagai pemain NEC dan sebagai fans klub."

Menurut bek berpengalaman itu, karena itulah NEC harus melangkah ke Europa League dengan kepala tegak. "Kami terutama harus bangga dengan apa yang sudah kami capai."