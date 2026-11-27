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Brahim Diaz berkomitmen untuk bertahan di Real Madrid dalam jangka panjang setelah menandatangani perpanjangan kontrak yang membuatnya tetap di Santiago Bernabeu hingga Juni 2031. Pemain timnas Maroko itu memilih bertahan di ibu kota Spanyol meski menerima sejumlah tawaran yang sangat menggiurkan dari klub-klub lain di berbagai belahan dunia.

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Komitmen jangka panjang pemain timnas Maroko

Madrid secara resmi mengumumkan bahwa Diaz telah menyepakati perpanjangan kontrak yang mengikatnya dengan klub selama lima tahun ke depan. Kontrak gelandang serang berusia 27 tahun itu sebelumnya berlaku hingga 2027, tetapi kesepakatan baru ini memastikan ia tetap menjadi sosok penting dalam proyek jangka panjang Real Madrid. Klub memandang pemain kelahiran Malaga itu sebagai aset yang "tak tersentuh", meski belakangan ia jarang mendapat kesempatan bermain secara reguler di bawah asuhan Jose Mourinho.

Keputusan Diaz untuk bertahan menjadi dorongan besar bagi juara bertahan Eropa tersebut, terutama mengingat minat klub lain terhadapnya . Sejumlah laporan menyebut pemain timnas Maroko itu menolak beberapa tawaran yang sangat menggiurkan dari klub lain demi bertahan di klub tempat ia bertekad meraih kesuksesan tertinggi. Sejak tiba di Madrid sebagai pemain remaja pada 2019, Diaz terus membangun reputasi sebagai pemain yang mampu memberi dampak setiap kali mendapat kesempatan.

Pernyataan resmi klub dan pencapaian karier

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat, klub memaparkan rincian kesepakatan tersebut sekaligus menyoroti perjalanan sang pemain sejauh ini. Pernyataan itu berbunyi: "Real Madrid C. F. dan Brahim Diaz telah menyepakati perpanjangan kontrak pemain kami, yang akan tetap terikat dengan klub hingga 30 Juni 2031. Brahim tiba di Real Madrid pada 2019 saat berusia 19 tahun. Dalam enam musim mengenakan seragam kami, ia telah bermain dalam 173 pertandingan dan memenangi 7 gelar: 1 Liga Champions, 1 Piala Dunia Antarklub, 1 Piala Super Eropa, 2 gelar La Liga, dan 2 Piala Super Spanyol."

Klub juga menekankan pengalamannya di level internasional dan pencapaian individunya baru-baru ini di kancah kontinental. Pernyataan itu berlanjut: "Ia adalah pemain timnas Maroko, yang sejauh ini telah dibelanya dalam 36 pertandingan dengan torehan 15 gol. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Piala Afrika 2025."

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Tantangan di bawah asuhan Mourinho

Meski telah mengantongi kontrak jangka panjang, Diaz menghadapi tantangan langsung untuk meyakinkan Jose Mourinho bahwa ia layak mendapat tempat di susunan pemain inti. Pelatih asal Portugal itu belakangan hanya memberi sang penyerang sedikit menit bermain, meski pimpinan klub jelas tidak sependapat dengan anggapan bahwa Diaz tidak lagi dibutuhkan. Dengan padatnya jadwal di La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions, mantan pemain Manchester City itu akan memiliki banyak kesempatan untuk membuktikan diri.

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Kemampuan teknik dan fleksibilitasnya kerap membuat Diaz menjadi kesayangan suporter di Bernabeu. Kemampuannya mengubah jalannya pertandingan saat masuk dari bangku cadangan pun tetap menjadi aset penting bagi skuad. Meski saat ini bukan pemain inti reguler, musim masih panjang dan rekam jejaknya menunjukkan bahwa ia akan memanfaatkan kesempatan yang datang. Perpanjangan kontrak ini juga meredam spekulasi transfer yang kerap menyertai pemain yang tidak menjadi starter di setiap pertandingan.

Menatap kejayaan bersama timnas

Di luar komitmennya bersama klub, Diaz juga bersiap menghadapi musim panas yang penting pada 2027 bersama timnas Maroko. Maroko berada di bawah tekanan besar untuk tampil baik di Piala Afrika mendatang, yang akan digelar di Kenya, Uganda, dan Tanzania. Setelah menjadi pencetak gol terbanyak pada edisi 2025, bintang Real Madrid itu diharapkan memimpin negaranya dalam upaya merebut gelar kontinental setelah turnamen sebelumnya yang berlangsung dramatis.