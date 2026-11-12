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Tak ada tempat untuk semua. Persamaan yang berulang di setiap musim, namun ketegangannya semakin meningkat ketika menyangkut para pemain bernama besar dengan ambisi tinggi. Pada musim ini, sejumlah pemain dari tiga klub teratas di klasemen Liga Spanyol mendapati diri mereka berada di luar perhitungan utama pelatih masing-masing, menanti peluang yang tak kunjung datang dalam porsi yang cukup.

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Laporan dari surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa nama-nama seperti Alejandro Balde, Brahim Diaz, Rodrigo Mendoza, dan Endrick menonjol dalam daftar pemain yang tidak mendapatkan menit bermain seperti yang mereka harapkan sebelum musim dimulai, sehingga memunculkan pertanyaan penting: siapa di antara mereka yang akan lebih sabar menghadapi situasinya saat ini?

Balde: Dari masa depan Barcelona menjadi peran pinggiran

Alejandro Balde kini menjalani fase di Barcelona yang tampak seperti akhir dari hubungan ideal yang menyatukannya dengan tim Catalan tersebut. Bek Spanyol yang dikenal dengan kecepatan, keterampilan, dan kemampuan untuk maju menyerang itu, sempat menjadi kandidat untuk memonopoli posisi bek kiri, tetapi secara bertahap berubah menjadi pemain pinggiran dalam hitungan Hansi Flick.

Balde hanya bermain 100 menit di La Liga musim ini, dan penampilan terpanjangnya terjadi dalam pertandingan El Clasico, ketika ia masuk selama hampir satu jam setelah cedera yang dialami Espart.

Situasinya semakin sulit jika melihat opsi-opsi yang tersedia di kedua posisi bek. Di sisi kanan, dengan cederanya Kounde, Eric Garcia menjadi pilihan pertama, lalu Farinas menjadi pilihan cadangan berikutnya.

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Adapun di posisi utamanya di sisi kiri, Balde mendapati dirinya berada di belakang Espart yang saat ini cedera, dan Cancelo yang diuntungkan oleh kemampuannya bermain di kedua sisi, lalu Gerard Martin sebagai pilihan lain. Flick juga melontarkan kritik terbuka terhadap level penampilan Balde.

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Pemain tersebut sempat memutuskan untuk bertahan bersama Barcelona pada musim panas meskipun dengan situasinya, tetapi mendekatnya bursa transfer musim dingin bisa membuka pintu bagi perkembangan baru.

Brahim Diaz: Persaingan kian ketat di Real Madrid

Di antara para pemain yang kehadirannya menurun di Real Madrid, Brahim Diaz menonjol, yang hanya bermain 149 menit di liga, sebuah capaian yang jauh dari ekspektasi yang menyertainya pada awal musim.

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Hingga kini Jose Mourinho belum menemukan kontribusi yang cukup dari Diaz untuk mendorongnya mengubah pilihan-pilihannya. Di posisi gelandang serang, persaingan tampak sulit dengan kehadiran Jude Bellingham dan Arda Guler, sementara peluangnya tidak tampak jauh lebih baik jika ia diandalkan di dekat sayap.

Brahim tidak sepenuhnya dibekukan, dan Mourinho juga tidak mencoretnya dari hitungannya, tetapi berlanjutnya situasi seperti ini bisa membuka pintu untuk pembicaraan mengenai masa depannya pada periode mendatang.

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Endrick: Sedikit menit dan kartu as di Liga Champions

Adapun Endrick, ia mendapatkan menit lebih sedikit, hanya 84 menit di liga, sehingga mendapati dirinya dalam situasi yang sangat mirip dengan apa yang dialaminya pada musim lalu.

Namun penyerang Brasil itu memiliki kelebihan yang relatif melindungi posisinya, yakni kontribusinya yang mencolok dalam sejumlah pertandingan Liga Champions Eropa.

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Endrick bermain condong ke sisi kanan, dan menjadi unsur penting dalam kebangkitan timnya menghadapi Roma, serta memberikan tambahan yang jelas dalam pertandingan terakhir melawan Athena.

Pengalamannya bersama Lyon musim lalu telah memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, setelah kontribusinya di sana berperan dalam pemanggilannya oleh Carlo Ancelotti untuk ikut serta di Piala Dunia sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa klub akan memantau perkembangan situasi penyerang Brasil ini selama pekan-pekan mendatang.

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Rodrigo Mendoza: Transfer besar tanpa tempat yang jelas

Di Atletico Madrid, Rodrigo Mendoza mendapati dirinya dalam situasi serupa. Klub ibu kota Spanyol itu telah merampungkan kontrak dengan gelandang Elche pada bursa transfer musim dingin lalu dengan nilai 16 juta euro, dengan adanya klausul tambahan yang bisa menaikkan nilai transfer sebesar empat juta euro lagi.

Mendoza memiliki kemampuan teknis yang istimewa, dan ia juga merupakan pemain internasional bersama timnas Spanyol U-21 serta mendapat kepercayaan dari Eder Sarabia, tetapi hingga kini ia belum mampu meraih kepercayaan Diego Simeone.

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Mendoza hanya bermain 144 menit musim ini, sebuah capaian yang sangat terbatas mengingat cedera yang menimpa sejumlah pemain lini tengah Atletico, di antaranya Koke, Barrios, dan Cardoso.

Pemain tersebut menanti berlalunya pekan-pekan untuk mengetahui apakah peluangnya akan membaik, terutama karena Simeone tampak lebih condong pada jenis gelandang yang berbeda dibandingkan Mendoza, yang baru satu tahun lalu dipandang sebagai talenta yang sedang menanjak dengan kuat.

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Dengan mendekatnya bursa transfer musim dingin, Mendoza pun bisa menjadi nama yang diincar oleh klub-klub yang mencari pemain yang mampu memberi mereka lebih banyak menit bermain dan kualitas.

Dengan naik-turunnya musim dan cepatnya perubahan hitungan di klub-klub besar, masih sulit untuk memprediksi masa depan para pemain ini. Dan sementara Balde, Brahim, Endrick, serta Mendoza menanti peluang yang lebih besar, hilangnya kesabaran pada akhirnya bisa menjadi faktor yang mengubah jalan salah satu dari mereka, dan mungkin nama lain yang tak terduga akan muncul di bursa transfer musim dingin.