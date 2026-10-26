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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Bradley tampil sangat bagus!” Alexander Isak beri pujian khusus kepada pemain sayap brilian Barcola setelah kemenangan Liverpool

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Penyerang Liverpool, Alexander Isak, memuji rekan setimnya, Bradley Barcola, setelah kemenangan 2-0 atas Brighton & Hove Albion di Liga Primer Inggris. Penyerang asal Swedia itu menyoroti assist brilian Barcola dalam penampilan serangan balik yang tanpa ampun di Anfield.

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Barcola dan Isak bekerja sama saat Liverpool taklukkan Brighton

Liverpool meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Brighton & Hove Albion di Anfield, sekaligus mencatat kemenangan keempat berturut-turut di semua kompetisi. Setelah gol bunuh diri Pascal Gross pada awal laga, Bradley Barcola memberikan umpan kepada Alexander Isak untuk menggandakan keunggulan tuan rumah.

Hasil itu menjadi kemenangan kandang pertama Liverpool di Premier League musim ini dan membawa tim asuhan Andoni Iraola naik ke peringkat keempat klasemen.

Kreativitas Barcola di sayap menjadi penentu saat Liverpool berulang kali membongkar lini pertahanan Brighton sepanjang babak pertama.

Isak puji ketepatan Barcola dan kehebatannya dalam serangan balik

Berbicara kepada Sky Sports seusai pertandingan, Isak langsung memuji Barcola atas perannya dalam menciptakan peluang yang ia tuntaskan dengan tajam. "Kami punya banyak peluang [pada] babak pertama ketika kami merebut bola dan melancarkan serangan balik. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol," jelas Isak.

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"Bradley sangat bagus dalam hal itu dan bagi saya, yang terpenting hanya berada di posisi yang tepat untuk menuntaskannya."

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Gol Isak mengakhiri rangkaian serangan mengalir yang dibangun oleh pemain tim nasional Prancis itu.

Taktik berintensitas tinggi maksimalkan lini depan

Pendekatan taktis Iraola mengutamakan tekanan tinggi dan transisi cepat, sehingga Barcola dan Isak dapat memanfaatkan ruang di belakang lini tengah Brighton. "Babak pertama benar-benar mencerminkan permainan yang kami inginkan: intensitas, merebut bola, dan melancarkan serangan balik. Jadi saya sangat senang, terutama dengan babak pertama," tambah Isak.

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"Tentu saja, kami sudah terlalu lama [menunggu kemenangan Premier League di Anfield] dan menurut saya ini cara yang bagus untuk meraihnya: melawan tim yang sedang tampil bagus."

"Begitu pula dengan cara kami meraihnya, tanpa kebobolan. Jadi, ya, saya sangat senang," ujar sang penyerang.

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Liverpool alihkan fokus ke laga besar kontra Arsenal

Liverpool kini menempati peringkat keempat klasemen Premier League, hanya terpaut satu poin dari Brighton yang berada di posisi ketiga.

Barcola dan Isak akan berupaya mempertahankan kerja sama apik mereka saat tim asuhan Iraola menjamu juara bertahan Arsenal akhir pekan depan.

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Liverpool menghadapi laga tersebut dengan target memangkas selisih enam poin dari pemuncak klasemen.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.