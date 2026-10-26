Bagikan Ikuti GOAL di Google

Penyerang Liverpool, Alexander Isak, memuji rekan setimnya, Bradley Barcola, setelah kemenangan 2-0 atas Brighton & Hove Albion di Liga Primer Inggris. Penyerang asal Swedia itu menyoroti assist brilian Barcola dalam penampilan serangan balik yang tanpa ampun di Anfield.

Iklan

Barcola dan Isak bekerja sama saat Liverpool taklukkan Brighton

Liverpool meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Brighton & Hove Albion di Anfield, sekaligus mencatat kemenangan keempat berturut-turut di semua kompetisi. Setelah gol bunuh diri Pascal Gross pada awal laga, Bradley Barcola memberikan umpan kepada Alexander Isak untuk menggandakan keunggulan tuan rumah.

Hasil itu menjadi kemenangan kandang pertama Liverpool di Premier League musim ini dan membawa tim asuhan Andoni Iraola naik ke peringkat keempat klasemen.

Kreativitas Barcola di sayap menjadi penentu saat Liverpool berulang kali membongkar lini pertahanan Brighton sepanjang babak pertama.

Isak puji ketepatan Barcola dan kehebatannya dalam serangan balik

Berbicara kepada Sky Sports seusai pertandingan, Isak langsung memuji Barcola atas perannya dalam menciptakan peluang yang ia tuntaskan dengan tajam. "Kami punya banyak peluang [pada] babak pertama ketika kami merebut bola dan melancarkan serangan balik. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol," jelas Isak.

Iklan Iklan

"Bradley sangat bagus dalam hal itu dan bagi saya, yang terpenting hanya berada di posisi yang tepat untuk menuntaskannya."

Topik Terkait

Gol Isak mengakhiri rangkaian serangan mengalir yang dibangun oleh pemain tim nasional Prancis itu.

Taktik berintensitas tinggi maksimalkan lini depan

Pendekatan taktis Iraola mengutamakan tekanan tinggi dan transisi cepat, sehingga Barcola dan Isak dapat memanfaatkan ruang di belakang lini tengah Brighton. "Babak pertama benar-benar mencerminkan permainan yang kami inginkan: intensitas, merebut bola, dan melancarkan serangan balik. Jadi saya sangat senang, terutama dengan babak pertama," tambah Isak.

Iklan

"Tentu saja, kami sudah terlalu lama [menunggu kemenangan Premier League di Anfield] dan menurut saya ini cara yang bagus untuk meraihnya: melawan tim yang sedang tampil bagus."

"Begitu pula dengan cara kami meraihnya, tanpa kebobolan. Jadi, ya, saya sangat senang," ujar sang penyerang.

Iklan

Liverpool alihkan fokus ke laga besar kontra Arsenal

Liverpool kini menempati peringkat keempat klasemen Premier League, hanya terpaut satu poin dari Brighton yang berada di posisi ketiga.

Barcola dan Isak akan berupaya mempertahankan kerja sama apik mereka saat tim asuhan Iraola menjamu juara bertahan Arsenal akhir pekan depan.

Iklan

Liverpool menghadapi laga tersebut dengan target memangkas selisih enam poin dari pemuncak klasemen.