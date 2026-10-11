Bouwman untuk pertama kalinya angkat bicara soal insiden dengan Van Bommel saat Ajax - PSV

Aaron Bouwman untuk pertama kalinya buka suara soal tekel Ruben van Bommel, yang membuat bek Ajax itu harus menjalani pemulihan selama berminggu-minggu. Bouwman kembali bermain pada Sabtu melawan NEC, yang pulang dengan membawa satu poin dari lawatannya ke Johan Cruijff ArenA.

Bouwman dimasukkan pada menit ke-72 oleh pelatih Míchel. "Saya senang bisa kembali berada di lapangan," ujar bek tengah Ajax itu seusai laga dalam wawancara dengan ESPN.

Bouwman yang baru berusia 19 tahun mengalami cedera pada awal September setelah tekel keras dari Van Bommel. Penyerang sayap PSV itu lolos dari kartu merah dan insiden tersebut memicu banyak kehebohan dalam laga besar itu, yang berakhir dengan kekalahan 1-3 bagi Ajax.

Bouwman menggambarkan bagaimana lima pekan terakhir berjalan baginya. "Saya menjalaninya dengan normal saja. Fokus pada kepulangan saya dan pemulihan. Saya senang bisa kembali berdiri di sini. Dalam beberapa pekan terakhir saya aktif berusaha untuk kembali dengan kuat."

Pemain muda Ajax itu menegaskan bahwa dirinya bermain tanpa rasa sakit. "Paru-paru memar saat bernapas adalah yang paling mengganggu. Saya belum pernah mengalaminya, jadi itu juga sesuatu yang baru. Saya kini telah melewatinya dengan baik. Sudah tidak ada masalah lagi."

Pertandingan berikutnya HAS Conference League 12.45 AJX

Bouwman kini benar-benar menutup insiden dengan Van Bommel itu. "Saya sekarang benar-benar sudah meninggalkannya di belakang dan tidak terlalu merasa perlu untuk membicarakannya lebih lanjut. Saya senang sekarang bisa kembali berada di lapangan. Itu sudah terjadi dan memang begitulah adanya."