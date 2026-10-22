Bournemouth, Wali Kota Rocca: "Saya sudah sangat lama menjadi pendukung AC Milan, tetapi saya mengikuti tim di San Siro hanya sampai 2013"

Roberto Rocca, wali kota Bournemouth, adalah orang asli Milan. Lahir di Milan pada 1976, ia lulus dari Universitas Cattolica dan pernah menjadi anggota dewan kota selama 14 tahun sebelum pindah ke Inggris pada 2013. Ia memiliki pengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan mendirikan perusahaan konsultan "Meridian Governance Advisory". Pada 20 Mei, ia terpilih sebagai wali kota Bournemouth, kota kecil di selatan London yang berpenduduk sedikit lebih dari 196.455 jiwa.

Berikut pernyataannya kepada Sky:





Bagaimana rasanya menjadi wali kota di sini?

"Bournemouth adalah kota saya. Saya menjadi wali kota di sini, mereka menyambut saya dengan sangat baik, dan saya sudah merasa dekat dengan lingkungan ini. Jadi, malam ini saya akan mendukung Bournemouth, tetapi sebagian hati saya masih menjadi pendukung AC Milan..."





Pertandingan berikutnya BOU Europa League 15.00 MIL

Bagaimana kecintaan Anda kepada AC Milan bermula?

"Kecintaan saya kepada AC Milan bermula bertahun-tahun lalu, saat saya berada di Milan. Saya menyaksikan pertandingan di San Siro hingga 2013. Saya berharap bisa menyaksikan pertandingan yang bagus hari ini dan tim terbaik menang, mungkin dengan beberapa gol dari kedua pihak."



