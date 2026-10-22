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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Bournemouth, Wali Kota Rocca: "Saya sudah sangat lama menjadi pendukung AC Milan, tetapi saya mengikuti tim di San Siro hanya sampai 2013"

AC Milan

Ini akan menjadi pertandingan istimewa bagi Roberto Rocca, Wali Kota Bournemouth, yang hadir malam ini di Vitality Stadium untuk menyaksikan klub Inggris tersebut menghadapi AC Milan asuhan pelatih Amorim. Wali kota asal Italia yang merupakan pendukung AC Milan itu berbicara kepada Sky Sport mengenai pertandingan yang akan segera berlangsung.

Roberto Rocca, wali kota Bournemouth, adalah orang asli Milan. Lahir di Milan pada 1976, ia lulus dari Universitas Cattolica dan pernah menjadi anggota dewan kota selama 14 tahun sebelum pindah ke Inggris pada 2013. Ia memiliki pengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan mendirikan perusahaan konsultan "Meridian Governance Advisory". Pada 20 Mei, ia terpilih sebagai wali kota Bournemouth, kota kecil di selatan London yang berpenduduk sedikit lebih dari 196.455 jiwa. 

Berikut pernyataannya kepada Sky:


Bagaimana rasanya menjadi wali kota di sini?

"Bournemouth adalah kota saya. Saya menjadi wali kota di sini, mereka menyambut saya dengan sangat baik, dan saya sudah merasa dekat dengan lingkungan ini. Jadi, malam ini saya akan mendukung Bournemouth, tetapi sebagian hati saya masih menjadi pendukung AC Milan..."


Bagaimana kecintaan Anda kepada AC Milan bermula?

"Kecintaan saya kepada AC Milan bermula bertahun-tahun lalu, saat saya berada di Milan. Saya menyaksikan pertandingan di San Siro hingga 2013. Saya berharap bisa menyaksikan pertandingan yang bagus hari ini dan tim terbaik menang, mungkin dengan beberapa gol dari kedua pihak."


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