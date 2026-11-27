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Awal bak dongeng Bournemouth di kompetisi Eropa mencapai puncak baru pada Kamis malam setelah mereka meraih kemenangan bersejarah di Spanyol. Tim asuhan Marco Rose menunjukkan ketangguhan luar biasa untuk bangkit dari ketertinggalan dan kartu merah pada babak pertama, sekaligus menjaga rekor sempurna mereka di Liga Europa.

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Bermain dengan 10 orang, Bournemouth bangkit secara dramatis pada babak kedua

Iago Aspas membawa Celta Vigo unggul lewat sepakan melengkung sebelum Bafode Diakite mendapat kartu merah pada menit ke-24 akibat tekel yang terlambat, membuat tim tamu tertinggal satu gol dan kehilangan satu pemain saat jeda. Meski bermain dengan 10 orang selama lebih dari satu jam, Bournemouth mengendalikan pertandingan setelah turun minum.

Amine Adli mengirim umpan silang pada awal babak kedua yang disundul Alvaro Rodriguez untuk menyamakan kedudukan, sebelum pemain pengganti Rayan mencetak gol kemenangan saat laga tersisa 12 menit untuk memastikan kemenangan 2-1 .

Adli puji karakter tim setelah kebangkitan dramatis

Berbicara kepada TNT Sports seusai pertandingan, Adli memuji ketangguhan timnya di Spanyol. "Kami menunjukkan karakter yang luar biasa," katanya. "Sungguh menakjubkan bisa bangkit seperti ini dan pulang membawa tiga poin."

Ia juga menjelaskan pemikirannya saat memberikan assist untuk gol penyama kedudukan. "Saya mencari seseorang di kotak penalti," tambah Adli. "Saya tahu Alvaro sangat bagus dalam duel udara dan ia berada di posisi yang bagus, jadi saya hanya berusaha mengirim bola berbahaya ke arah tiang jauh."

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Rekor bersejarah perpanjang rentetan kemenangan terbaik klub

Bournemouth kini menjadi klub Inggris pertama yang memenangi lima laga awalnya di Eropa, dan baru klub ketiga yang melakukannya di kompetisi utama antarklub Eropa setelah Nurnberg pada 1961-62 dan Ararat pada 1972-73. Kemenangan itu juga memperpanjang rentetan kemenangan terbaik dalam sejarah klub menjadi 10 pertandingan di semua kompetisi, melengkapi posisi mereka di peringkat kelima Liga Primer.

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Adli menyebut keyakinan para pemain saat jeda sebagai pendorong kebangkitan tersebut.

"Saya pikir itu berkat mentalitas para pemain. Sejak kami kebobolan, bahkan setelah kartu merah, kami selalu percaya pada diri sendiri," ujarnya. "Yang luar biasa, di ruang ganti, bahkan sebelum pelatih mulai berbicara, semua orang mengatakan, 'kita bisa melakukannya.' Semua orang termotivasi dan tetap yakin kami bisa membalikkan keadaan."

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Pemuncak klasemen Liga Europa kian dekat dengan fase gugur

Memuncaki klasemen fase liga Liga Europa, Bournemouth semakin dekat dengan babak gugur. Menjaga mentalitas yang tak tergoyahkan ini akan sangat penting saat tim asuhan Rose berupaya mempertahankan posisi teratas mereka di Eropa sekaligus posisi kuat di kompetisi domestik.