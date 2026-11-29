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Bournemouth memperpanjang rentetan kemenangan mereka menjadi 11 pertandingan di semua kompetisi setelah menang 2-1 di kandang Fulham. Pemain pengganti Justin Kluivert mencetak gol penentu hanya 107 detik setelah masuk lapangan, tetapi pemain asal Belanda itu kemudian diusir pada detik-detik terakhir karena meminta wasit memberi kartu kepada lawan. Tim asuhan Marco Rose pun naik ke lima besar.

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Pemain pengganti antar Bournemouth meraih kemenangan

Rentetan kemenangan luar biasa Bournemouth belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir setelah pergantian pemain yang dilakukan Rose membantu mereka menang 2-1 di Craven Cottage pada Minggu. Alex Scott dan Kluivert bekerja sama menghasilkan gol penentu tak lama setelah laga melewati satu jam, hanya 107 detik setelah keduanya masuk dari bangku cadangan.

Scott menerobos hadangan David Affengruber sebelum mengirim umpan ke Kluivert, yang tinggal menceploskan bola dari jarak dekat. Itulah momen penentu dalam pertandingan yang berlangsung sengit, dengan Bournemouth kini tidak terkalahkan sejak 10 Oktober.

Kesalahan Bassey berbuah gol

Kapten Fulham Calvin Bassey menjadi sorotan sebelum pertandingan, setelah Alvaro Arbeloa menepis kemungkinan penjualan pemain yang dikabarkan menjadi incaran Manchester United itu pada Januari. Namun, Bassey bersalah atas gol pembuka pada menit ke-21 ketika keraguannya membuat bola jatuh ke kaki Rayan. Rayan lalu memberikan bola kepada Evanilson, yang menyiapkan gol Marcus Tavernier.

Rodrigo Muniz menyamakan kedudukan melalui titik penalti tujuh menit kemudian setelah Adrien Truffert menjatuhkan Josh King. Bournemouth lalu sempat mencetak gol melalui Junior Kroupi pada awal babak kedua, tetapi VAR menganulirnya karena Rayan berada dalam posisi offside saat proses terjadinya gol.

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Kluivert diusir pada detik-detik terakhir

Djordje Petrovic sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang King pada menit ke-74 dan mempertahankan keunggulan Bournemouth. Drama masih terjadi menjelang akhir laga. Fulham gagal memasukkan bola ke gawang dari situasi sepak pojok pada penghujung waktu tambahan, sebelum Kluivert menerima kartu kuning kedua pada detik-detik terakhir karena meminta wasit Stuart Attwell memberi kartu kepada lawan.

Tuan rumah bermain tanpa Oscar Bobb, yang diperkirakan absen selama periode liburan akhir tahun akibat cedera pangkal paha .

Bournemouth naik ke lima besar

Kemenangan ini membawa Bournemouth ke lima besar Liga Primer, dan The Sun mencatat bahwa saat ini tidak ada tim di lima liga utama Eropa yang meraih kemenangan sesering mereka. Sementara itu, Fulham tetap berada di posisi ke-17, tepat di atas zona degradasi. Tim asuhan Rose kini akan berupaya meraih kemenangan ke-12 secara beruntun, tetapi harus melakukannya tanpa Kluivert, yang terkena skorsing untuk pertandingan berikutnya.