Bournemouth mengalami kekecewaan, tiga hari setelah kemenangan mengejutkan atas Arsenal

Andoni Iraola akan hengkang dari Bournemouth setelah musim ini berakhir, demikian dipastikan oleh pakar transfer Fabrizio Romano pada hari Selasa. Kabar tentang kepergian manajer asal Spanyol itu muncul tiga hari setelah kemenangan mengejutkan 1-2 atas pemuncak klasemen Arsenal.

Iraola siap menghadapi tantangan baru di klub Eropa lainnya. Pelatih muda (43) ini memiliki kontrak yang akan berakhir di klub peringkat sebelas Liga Premier. Bournemouth belum secara resmi mengumumkan berita ini.

Pelatih asal Spanyol ini mulai bertugas di Vitality Stadium pada pertengahan 2023 dan telah mengubah Bournemouth menjadi tim papan tengah yang stabil, bahkan dengan peluang untuk berlaga di kompetisi Eropa. Dalam 121 pertandingan sejauh ini, Iraola dan timnya meraih rata-rata 1,41 poin.

Iraola sebelumnya pernah bekerja di Rayo Vallecano, Mirandés, dan AEK Larnaca. Sebagai pemain, manajer Bournemouth ini pernah bermain untuk New York City FC dan Athletic Club.

Di bawah asuhan Iraola, Bournemouth secara rutin berhasil mengalahkan klub-klub papan atas dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kandang sendiri. Sabtu lalu, tim papan tengah ini menciptakan kejutan dengan mengalahkan Arsenal, yang akibatnya mengalami pukulan telak dalam perburuan gelar di Liga Premier.

Iraola disebut-sebut oleh berbagai media Inggris sebagai manajer baru Newcastle United. Di The Magpies, tekanan dan kritik terhadap Eddie Howe, yang bergabung dengan klub sejak 2021, semakin meningkat akibat musim yang mengecewakan.

Menurut David Ornstein dari The Athletic, Bournemouth telah melakukan segala upaya untuk mempertahankan Iraola, yang memperpanjang kontraknya hingga 2024. Di sisi lain, ada rasa hormat terhadap keputusannya untuk mencari tantangan baru di tempat lain. Mantan pelatih Borussia Dortmund, Marco Rose, dan Kieran McKenna (Ipswich Town) menjadi kandidat untuk mengambil alih tongkat estafet.