Elie Junior Kroupi, penyerang muda Bournemouth yang menjadi incaran Barcelona, telah menetapkan keputusannya terkait masa depan internasionalnya, dengan menegaskan bahwa membela timnas Prancis adalah tujuannya, meskipun ia juga memiliki peluang untuk bermain bagi timnas Pantai Gading dan Portugal berkat akar keluarganya.

Kroupi, yang lahir di kota Lorient, Prancis, pada 2006, merupakan salah satu bakat muda yang menarik perhatian dalam beberapa waktu terakhir, setelah menampilkan performa impresif bersama Bournemouth yang membuatnya diminati sejumlah klub besar.

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Manajemen teknis Barcelona terus memantau perkembangan penyerang muda tersebut, khususnya setelah kepergian Robert Lewandowski, menurut surat kabar "Sport" asal Catalunya. Kroupi bukanlah seorang penyerang murni dalam pengertian tradisional, karena ia memiliki kemampuan untuk bergerak bebas di berbagai posisi lini depan.

Di sisi lain, Tiago Pinto, direktur eksekutif Bournemouth, menanggapi kabar yang beredar mengenai ketertarikan klub-klub besar terhadap sang pemain, dengan menegaskan bahwa klub Inggris itu akan tetap mempertahankannya, bahkan jika ada tawaran finansial yang sangat besar.

Pinto berkata: "Kami tidak akan menjual Kroupi bahkan jika Barcelona atau Liverpool menawarkan 100 juta euro. Itu benar-benar mustahil."

Kroupi menjauh dari lapangan sejak Juli lalu setelah mengalami patah tulang metatarsal, tetapi ia telah memulai langkah untuk kembali tampil bersama tim.

Pelatih Bournemouth, Marco Rose, menegaskan bahwa sang pemain telah kembali berlatih bersama tim, sembari mengisyaratkan kemungkinan penampilannya menghadapi Manchester United, hari Minggu ini, di Stadion Old Trafford.

Menetapkan Keputusan Internasional

Menurut "Sport", Kroupi mengakhiri perdebatan mengenai timnas yang akan dibelanya, setelah menegaskan tekadnya untuk mengenakan seragam Prancis, meskipun ia memiliki akar Pantai Gading dari pihak ayahnya dan Portugal dari pihak ibunya, yang memberinya peluang untuk memilih salah satu dari ketiga timnas tersebut.

Penyerang muda itu sebelumnya telah membela timnas Prancis untuk kelompok usia. Roberto Martinez, mantan pelatih Portugal, juga mengungkapkan pada Mei lalu adanya kontak federasi Portugal dengan sang pemain.

Namun Kroupi menegaskan bahwa pilihannya sudah final, dengan mengatakan dalam pernyataan kepada "DAZN Prancis": "Saya selalu bermain di timnas muda Prancis, saya lahir di Prancis dan mulai bermain di sana juga. Saya tidak melihat diri saya pergi ke budaya yang tidak saya kenal. Timnas Prancis adalah tujuan saya."



