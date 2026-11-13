Bournemouth dan Nottingham Forest bersaing dengan Newcastle untuk mendapatkan pemain muda Santos yang dinilai sangat berbakat dan diincar Bayern Munich

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Bournemouth dan Nottingham Forest berada di barisan terdepan dalam persaingan klub-klub Liga Primer Inggris untuk merekrut gelandang Santos yang sangat diunggulkan, Gabriel Bontempo, pada bursa transfer Januari. Kedua klub Inggris itu menghadapi persaingan ketat dari Newcastle United untuk mendapatkan pemain Brasil berusia 21 tahun tersebut, yang juga sempat menerima pertanyaan dari Bayern Munich pada musim panas.

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Klub-klub Inggris incar talenta muda Brasil

Menurut TEAMtalk, persaingan untuk mendapatkan Bontempo kian sengit seiring klub-klub kasta tertinggi Inggris menyiapkan pendekatan pada pertengahan musim untuk salah satu talenta muda Amerika Selatan yang paling diminati. Mampu bermain dengan efektif di sejumlah posisi lini tengah dan serang, gelandang kreatif serbabisa itu berkembang pesat di kompetisi domestik dalam beberapa bulan terakhir. Perkembangannya baru-baru ini berbuah pemanggilan ke skuad senior Brasil terbaru pilihan Carlo Ancelotti.

Jaringan pemandu bakat dorong minat pada musim dingin

Laporan tersebut menyebutkan bahwa jaringan pemandu bakat Amerika Selatan milik Forest yang mendapat banyak pujian sangat mendorong jajaran petinggi klub di City Ground untuk menjajaki langkah resmi merekrut pemain muda itu menjelang Tahun Baru. Para petinggi perekrutan klub asal East Midlands tersebut telah membangun reputasi kuat dalam mengidentifikasi talenta di kawasan itu setelah kerja awal mereka membantu klub menemukan Murillo, Jair Cunha, dan Igor Jesus.

Sementara itu, Bournemouth muncul sebagai pesaing serius setelah mengajukan pertanyaan awal sembari menilai opsi lini tengah jika Alex Scott hengkang. Setelah menunjukkan kesediaan merekrut langsung dari pasar Brasil dengan mendatangkan Rayan pada Januari lalu, klub asal pesisir selatan Inggris itu ingin menjajaki kesepakatan lain di negara tersebut pada musim dingin ini.

Klub-klub besar Eropa ikut bersaing

Di Tyneside, direktur olahraga Ross Wilson dan kepala perekrutan yang baru ditunjuk, Tomas Amaral, juga memantau situasi tersebut dengan saksama sambil mengevaluasi calon pemain untuk jangka panjang. Keduanya memiliki pengetahuan luas tentang pasar Amerika Selatan, sementara sesama klub kasta tertinggi Inggris, Brighton & Hove Albion dan Brentford, juga telah mengajukan pertanyaan awal sembari memantau talenta muda di Brasil.

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Di luar Premier League, sumber-sumber internal menyebutkan bahwa klub-klub di Italia, Spanyol, dan Jerman terus memantau perkembangan Bontempo setelah Bayern Munich menanyakan situasinya pada bursa transfer musim panas. Minat luas dari berbagai penjuru Eropa itu menggarisbawahi ketatnya persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya dan memastikan jajaran petinggi Santos akan menghadapi tekanan yang kian besar dalam beberapa bulan mendatang.

Kontrak panjang perkuat posisi tawar

Meski minat dari klub-klub luar negeri terus meningkat, Santos berada dalam posisi kuat menjelang bursa transfer Januari karena Bontempo masih terikat kontrak hingga 2030. Klub Brasil itu tidak berniat melepas salah satu talenta terbaiknya dengan harga murah dan akan menuntut tawaran bernilai besar sebelum mempertimbangkan pendekatan apa pun. Karena itu, Forest, Bournemouth, dan para pesaing mereka dari Eropa akan menghadapi negosiasi sulit untuk menuntaskan transfer pada musim dingin.