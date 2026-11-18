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Giorgio Chiellini, mantan bek dan kini petinggi Juventus, berbicara tentang situasi terkini, perbedaan antara sepakbola Italia dan Premier League, lalu mengenang tim yang pernah ia bela sebagai pemain: Conte, Allegri, Cristiano Ronaldo.

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Giorgio Chiellini, yang kini menjabat Chief Club Affairs Officer Si Nyonya Tua, berbicara dalam podcast Business of Sport: "Jika Anda memikirkan bahwa Bournemouth, dengan segala hormat, kini bisa mengeluarkan uang jauh lebih banyak daripada Juventus, dan jika Anda mengatakan itu kepada kami sepuluh tahun lalu, kami semua pasti akan menertawakan gagasan tersebut...". Berikut pernyataannya, seperti dilaporkan Tuttosport.

PERBEDAAN DENGAN PREMIER LEAGUE

"Saya penasaran seperti apa situasinya lima tahun lagi. Yang bisa bersaing dengan Premier League bukanlah liga-liga lain, melainkan klub-klub tertentu. Kita bisa menyebut Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Barcelona".

PEMAIN MUDA DAN PELATIH

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"Dengan tidak berinvestasi dalam pengembangan talenta. Kami adalah negeri para bek dan talenta hebat, tetapi sekarang kami tidak memiliki bek sejati ataupun talenta hebat. Kami punya pelatih-pelatih yang sangat bagus, tetapi kami juga membutuhkan pembinaan yang baik dari akar rumput. Banyak pelatih Italia yang juga telah menjuarai Premier League, seperti Carlo Ancelotti, Antonio Conte, dan Roberto Mancini".

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FINAL EURO 2021

"Selain saya, ada pemain seperti Bonucci yang tampil dalam pertandingan itu. Kami tahu betapa pentingnya mengatakan, 'Tenang, tenang, tenang,' dan pelatih pun benar-benar mengetahuinya. Itulah yang kami katakan pada akhir babak pertama. Kami tahu tekanan terhadap Inggris sangat besar, dan sampai sekarang pun demikian. Tim Inggris selalu menghadapi tekanan kuat dari media dan para suporter, terutama saat bermain di kandang. Kami tahu itu adalah keuntungan bagi kami dan kami memanfaatkannya".

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JUVENTUS SAAT INI DAN KELUARGA AGNELLI

"Saya yakin jajaran pimpinan yang kami miliki sekarang bisa membantu klub kembali secepat mungkin. Keluarga itu adalah jaminan keberlanjutan kemenangan. Keluarga yang telah memiliki klub selama seratus tahun merupakan jaminan bagi para suporter, pemain, dan klub. Juventus unik karena telah dimiliki keluarga yang sama selama lebih dari seratus tahun. Itu adalah ciri khas yang harus kami tonjolkan dan pertahankan. Juventus akan kembali menang. Kami semua akan berada di sana untuk merayakannya bersama".

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CHIELLINI DAN JUVENTUS

"Ini bukan soal kesetiaan. Ini soal merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Saya bekerja untuk Juventus dengan menangani hubungan kelembagaan. Jabatan saya adalah Chief Club Affairs Officer. Saya menangani hubungan dengan liga, federasi, European Football Clubs, UEFA, dan FIFA, serta sebagian urusan pengembangan dan inovasi dalam lingkungan organisasi Juventus".

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CONTE DAN ALLEGRI

"Dua pelatih dalam karier saya adalah Conte dan Allegri. Dua pemimpin yang sangat berbeda, tetapi keduanya pemimpin yang luar biasa. Mereka adalah dua pelatih yang berbeda, dengan kepemimpinan dan kepribadian yang sangat kuat, yang ditunjukkan dengan cara berbeda. Bersama Conte, kami menemukan kecocokan yang sangat baik, di dalam maupun di luar lapangan, dengan karakteristik yang saling melengkapi secara sempurna. Namun, kami pernah bermain dengan empat maupun tiga pemain belakang. Kami bisa saja bermain dengan berbagai cara. Kualitas pemainlah yang membuat perbedaan. Taktik adalah sesuatu yang bisa Anda ciptakan dan bentuk seperti pakaian yang dijahit khusus untuk tim yang Anda miliki".

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FINAL-FINAL LIGA CHAMPIONS

"Pada 2017, kami mencapai final dengan kepercayaan diri yang besar terhadap kemampuan kami. Itu bukan kesombongan. Itu adalah final kedua dalam tiga tahun dan kami telah menjalani kompetisi dengan sangat baik. Kami lebih kuat dibandingkan dua tahun sebelumnya, terutama dari segi karakter yang dibutuhkan untuk mencapai final. Pada masa ketika saya lulus kuliah, saya dua kali bermain melawan Barcelona di perempat-final dan mencetak satu gol. Mungkin itu adalah pekan terbaik dalam karier saya".

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CRISTIANO RONALDO

"Menjadi kapten Cristiano Ronaldo adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Menyambut pemain terbaik dan pencetak gol terbaik selalu merupakan hal yang menyenangkan. Dari segi porsi, ia tidak berlatih lebih banyak daripada yang lain, tetapi ia berlatih lebih keras. Ketika kesulitan meningkat, ia menaikkan level permainannya. Ia selalu melakukannya. Ia adalah pemain dari kelas yang berbeda, sosok yang tiada duanya. Dalam pertandingan-pertandingan terpenting, ia selalu siap dan membuat perbedaan. Ia juga seorang pemimpin di lapangan. Ia tidak perlu banyak bicara. Beberapa kata saja sudah cukup. Ia sangat menghormati orang lain, berlatih dengan baik dan, ketika kami membutuhkannya, ia selalu siap".