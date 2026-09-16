Khalid Boulahrouz menilai AZ seharusnya bisa meraih hasil lebih saat laga pembuka Liga Europa melawan Sunderland (kalah 1-0). Tim asal Alkmaar itu mendapatkan lebih dari cukup peluang, tetapi gagal mencetak gol. Mexx Meerdink turut bertanggung jawab atas hal tersebut.

Striker itu mendapat peluang emas sepuluh menit sebelum pertandingan berakhir untuk menyamakan kedudukan bagi timnya, tetapi ia menunggu terlalu lama dan melepaskan tembakan yang membentur kaki Robin Roefs yang terjulur. Hal itu membuat Boulahrouz frustrasi. “Di level seperti ini, setidaknya harus ada satu yang masuk,” kata Boulahrouz di studio Ziggo Sport mengenai semua peluang AZ.

“Peluang Meerdink ini. Tembakannya terlalu lemah, rendah ke tanah. Kalau Anda kejam, Anda tinggal menghajarnya ke atap gawang. Theo (Janssen, red.) benar ketika berkata: Anda harus menjadi pembunuh sebagai striker. Apalagi kalau dia ingin menuju tim nasional Belanda. Maka inilah peluang-peluang di mana Anda bisa membedakan diri.”

“Menundanya sekali lagi, menggiringnya sekali, itu membuat posisinya sendiri jadi tidak sepenuhnya ideal. Akibatnya, dia tak bisa lagi menendangnya seperti yang dia inginkan. Ini benar-benar menyia-nyiakan peluang seratus persen,” nilai Boulahrouz yang kesal. “Ini hal-hal yang harus dia hilangkan. Jika melihat keseluruhan pertandingan, dia memang terlalu ceroboh, tidak bagus sebagai titik pantul... Dan peluang yang dia dapat, harus diselesaikan.”

Meerdink sendiri juga merasa ia harus tampil lebih baik. “Saya pikir pada beberapa momen saya masih terlalu mudah kehilangan bola, tetapi saya juga punya beberapa momen bagus. Poin pengembangan saya adalah saya harus terus melakukannya secara konsisten,” ujar Meerdink, yang sepakat dengan para analis di studio Ziggo. “Bola yang terakhir itu harus saya hajar masuk. Jangan berpikir dan langsung pakai punggung kaki. Di dalam kotak penalti saya harus mematikan, harus jadi mematikan.”

Meski Meerdink sendiri merasa bersalah, Theo Janssen kemudian cukup kritis terhadap wawancaranya. “Menarik. Dia merasa masih memainkan pertandingan yang cukup lumayan. Dia cukup puas. Saya akan menyarankannya untuk menonton lagi pertandingan ini dengan tenang, karena ini soal sejumlah momen di mana sebagai striker Anda harus mematikan dan di mana Anda harus kuat untuk memberi tim Anda sedikit ketenangan. Beberapa momen itu tidak cukup, kawan,” kata Janssen dengan sangat keras.

“Dia pesepakbola yang sangat menyenangkan, secara teknis halus, punya semua syarat untuk menjadi pemain bagus. Hanya saja dia kurang punya rasa lapar itu. Anda harus melakukan segalanya untuk itu. Dia harus selalu memberikan segalanya, dan itu yang kadang sedikit saya rindukan darinya. Dia punya begitu banyak potensi, tetapi dia tidak mengeluarkan semuanya,” pungkas Janssen.