Bouadi sebagai pemain pengganti dan Al-Kaabi sebagai pemain inti... Wahbi melakukan 4 perubahan pada susunan pemain Maroko melawan Haiti

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, mengumumkan susunan pemain yang akan menghadapi Haiti pada dini hari besok, Kamis, dalam pertandingan putaran ketiga dan terakhir Grup 3 Piala Dunia 2026.

Wahbi melakukan empat perubahan pada susunan pemain yang diturunkan saat melawan Skotlandia sebelumnya, padahal ia menggunakan susunan pemain yang sama pada dua pertandingan pertama.

Radwan Halhal masuk menggantikan Issa Diop, dan Anas Salahuddin menggantikan Nasser Mazraoui di lini pertahanan, sementara Sofyan Amrabat menggantikan Ayoub Bouadi, dan Ayoub El Kaabi menggantikan Ezzedine Ounahi.

Timnas Maroko saat ini menempati posisi kedua di Grup C dengan raihan 4 poin setelah berakhirnya putaran kedua, sementara Timnas Brasil memimpin grup tersebut berdasarkan selisih gol.

Timnas Haiti berada di posisi terbawah grup tanpa mengumpulkan poin, dan telah dipastikan tersingkir terlepas dari hasil pertandingan melawan Maroko.

Susunan pemain lengkap timnas Maroko adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Yassine Bono.

Barisan pertahanan: Achraf Hakimi, Shadi Riad, Radwan Halhal, Anas Salahuddin.

Lini tengah: Sofyan Amrabat, Nail Al-Ainawi, Bilal Al-Khnous.

Lini serang: Ismail Saibari, Ibrahim Diaz, Ayub Al-Kaabi.