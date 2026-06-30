Bouadi: Kami telah menunjukkan kekuatan kami melawan Belanda... dan kita harus waspada terhadap jebakan ini

Ayub Bouadi, gelandang timnas Maroko, memuji penampilan yang ditunjukkan oleh “Singa Atlas” saat menghadapi Belanda, dini hari Selasa, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko bertekad untuk melaju sejauh mungkin di Piala Dunia 2026 dan membidik gelar juara dunia, setelah lolos secara dramatis ke babak 16 besar berkat kemenangan dramatis atas Belanda melalui adu penalti (3-2), setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang (1-1).

Bouadi, yang berusia 18 tahun dan dipanggil untuk pertama kalinya ke skuad Maroko pada Mei lalu setelah menolak membela timnas Prancis, mengatakan: “Penampilan ini juga menunjukkan kekuatan kami, yang terletak pada keyakinan terhadap kemampuan kami. Kami baru berada di babak 32 besar.”

Ia menambahkan: “Masih banyak pertandingan yang menanti kami jika ingin mencapai final dan berusaha memenangkan trofi ini. Kami belum sampai di sana. Kami akan merayakannya sebentar, lalu fokus menghadapi tim Kanada yang sangat kuat dan diisi pemain-pemain hebat. Ini bukan soal tampil bagus dalam satu pertandingan, melainkan konsistensi dan meraih gelar.”

Dalam konteks terkait, Issa Diop, pencetak gol penyama kedudukan untuk Maroko, menyerukan agar segera kembali ke kenyataan dan fokus, saat ia berbicara di zona campuran setelah pertandingan: “Kami sangat senang, tetapi kegembiraan ini tidak akan bertahan lama karena pada akhirnya ini hanyalah pertandingan babak 32 besar. Kini, pertandingan lain yang sangat dekat menanti kami melawan Kanada, dan kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan yang sangat penting ini.”