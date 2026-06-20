Bouadi: Kami telah membuktikan kekuatan dan kekompakan kami saat menghadapi Skotlandia

Gelandang Maroko yang tampil gemilang, Ayoub Bouadi, mengungkapkan rasa puasnya atas kemenangan timnas negaranya atas Skotlandia (1-0), Jumat malam tadi, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, sambil menekankan bahwa fokus “Singa Atlas” kini akan beralih ke pertandingan berikutnya melawan Haiti.

Bouadi mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Maroko "Al-Batal": "Kami sangat senang dengan kemenangan dalam pertandingan ini. Ini adalah pertandingan yang sulit, tetapi kami menunjukkan kekompakan yang luar biasa, dan berhasil bertahan, terutama di menit-menit terakhir ketika tim nasional Skotlandia melancarkan serangannya."

Baca juga

Komentar pertama Cristiano Ronaldo mengenai kontroversi pernyataan Neves

Wahbi: Bayern Munich tidak menekan Al-Sibari... dan Kompany memahami situasinya

Bintang Maroko itu menambahkan: “Kami telah membuktikan bahwa kami adalah tim yang kuat dan kompak. Kini, masih ada satu pertandingan lagi yang menanti kami, dan fokus kami sepenuhnya tertuju pada pertandingan tersebut.”

Timnas Maroko bersiap untuk menjalani pertandingan terakhirnya di babak penyisihan grup melawan Haiti, Rabu mendatang, pukul 11 malam waktu Greenwich.

Maroko sebelumnya bermain imbang dengan Brasil (1-1) pada putaran pertama, sebelum mengalahkan Skotlandia (1-0), mengulangi kemenangan mereka atas tim yang sama di Piala Dunia 1998, ketika “Singa Atlas” menang dengan skor (3-0).