Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mendesak untuk merekrut bintang Chelsea, Enzo Fernandez, setelah tercapainya kesepakatan atas kepindahan Rodri ke Barcelona.

Menurut surat kabar "AS", Enzo masih berada dalam daftar target Manchester City musim panas ini, berdasarkan permintaan pribadi dari Maresca, meski klub Inggris tersebut dikaitkan dengan upaya mendapatkan jasa pemain asal Maroko, Ayoub Bouaddi, bintang Lille.

Meski batas waktu yang ditetapkan Chelsea, yang sebenarnya sudah berakhir, terkait negosiasi penjualan pemainnya, negosiasi mengenai transfer tersebut akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan.

Manchester City pada awalnya memprioritaskan penjualan Rodri, yang kini telah menjadi pemain Barcelona, dan Tijjani Reijnders yang pindah ke Arab Saudi, sebelum bergerak agresif di bursa transfer.

Hal itu terjadi meski klub Inggris tersebut pekan lalu telah mengajukan tawaran lisan awal, bukan resmi, senilai 120 juta euro, atau setara dengan 115 juta pound sterling, yaitu nilai yang sama dengan yang dibayarkan Chelsea kepada Benfica sekitar 4 musim lalu untuk merekrut pemain tersebut, tetapi para petinggi klub London itu mengabaikan tawaran tersebut.

Sikap yang diumumkan oleh pihak Chelsea sudah jelas, bahwa "Enzo tidak dijual".

Namun di balik pintu tertutup, gagasan menjual pemain tersebut sebenarnya sudah muncul, bahkan manajemen klub telah mempertimbangkan kemungkinan kepergiannya sejak akhir musim lalu.

Manchester City menilai Enzo sebagai pengganti yang tepat untuk Rodri dalam proyek baru Enzo Maresca.

Maresca sangat mengenal pemain Argentina tersebut, setelah mereka bekerja sama selama beberapa musim di Stamford Bridge, bahkan ia adalah pelatih yang membantu mengembangkannya, hingga kini terlihat salah satu kelebihan utamanya, yaitu kemampuannya yang besar dalam mencetak gol.

Komunikasi antara kedua belah pihak terus berlangsung sejak akhir musim lalu, dan dengan dilepasnya pemain Argentina itu untuk dijual, Maresca memastikan untuk memberitahunya bahwa pintu Stadion Etihad terbuka baginya.

Maresca berkata setelah kekalahan di final Community Shield, "Kami sudah tahu sebelum pertandingan, hal-hal yang harus kami lakukan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami akan sibuk dalam beberapa hari ini."

Chelsea ingin meraih keuntungan finansial sebesar mungkin dari bintang Argentina tersebut, yang nilainya meningkat setelah penampilan bagusnya di Piala Dunia.

Oleh karena itu, nilai untuk melepas Enzo diperkirakan sekitar 140 juta euro, atau 120 juta pound sterling, yaitu nilai yang tidak ingin dibayarkan Manchester City, setidaknya jika mereka bisa menghindarinya.

City memiliki dana yang cukup untuk masuk secara serius dalam kesepakatan merekrut Enzo, terutama jika mereka juga berhasil menuntaskan transfer Savinho, di mana perkembangan terbaru mengenai kesepakatan itu diperkirakan muncul pekan ini, sementara Chelsea tidak ingin merugi secara finansial dari transaksi ini.

Adapun bagi pelatih Xabi Alonso, Enzo merupakan salah satu elemen yang ingin ia jadikan landasan proyeknya, meski ia tidak akan menutup pintu bagi penjualannya, jika ada penguatan lain yang datang.