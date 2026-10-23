Bakat Manchester City, Ayoub Bouaddi, yang berusia 18 tahun, mengungkap sumber inspirasi sepak bolanya, dengan menegaskan bahwa semasa kecil ia terbiasa setiap hari mencari cuplikan aksi menggiring bola Andres Iniesta, mantan bintang Barcelona, melalui YouTube.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Bouaddi tumbuh besar dengan mencari aksi menggiring bola Andres Iniesta melalui YouTube, di mana gelandang asal Prancis itu, pada awal perjalanan sepak bolanya, menghabiskan hari-harinya menonton video mantan bintang Barcelona tersebut.

Bouaddi tidak perlu menonton puluhan pertandingan penuh untuk terpukau oleh cara Iniesta memahami sepak bola, cukup dengan kompilasi cuplikannya saja untuk meninggalkan kesan abadi dalam ingatannya, dan dalam ingatan satu generasi utuh.

Bakat Manchester City itu mengakui hal tersebut saat tampil dalam podcast khusus klub, sebagai isyarat bahwa ia memiliki selera sepak bola yang istimewa.

Bouaddi berkata, sambil tersenyum polos: "Jika aku harus memilih seorang pemain yang pernah aku tonton, aku akan memilih Andres Iniesta. Aku tidak banyak menonton pertandingannya, tetapi yang aku tonton sungguh menakjubkan. Aku tumbuh di generasi kompilasi video YouTube, dan ketika aku masih kecil, aku setiap hari mencari cuplikan aksi menggiring bola Iniesta".

Bouaddi menegaskan dirinya di panggung dunia selama Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, khususnya dalam laga pembuka Maroko melawan Brasil.

Pemain yang belum genap berusia 18 tahun itu memberikan pelajaran tentang bagaimana menguasai lini tengah secara penuh, di mana ia mengendalikan tempo pertandingan, mengungguli pemain-pemain yang jauh lebih berpengalaman darinya, dan menunjukkan kemampuan teknis yang luar biasa.

Kekaguman Bouaddi terhadap Iniesta bukanlah detail yang berlalu begitu saja, sebab salah satu kelebihan paling menonjol dari mantan bintang Spanyol itu adalah kemampuannya membuat kemampuan teknis tersulit tampak mudah: mulai dari mengontrol bola dan mengarahkannya ke ruang-ruang yang tepat, melalui perputaran di ruang-ruang sempit dan perubahan tempo permainan, hingga aksi menggiring bolanya yang terkenal, saat ia melewatkan bola di antara kedua kakinya dan melesat ke arah berlawanan, Iniesta menunjukkan kemampuan yang luar biasa.

Dengan mempertimbangkan perbedaan di antara keduanya, bintang Maroko ini pada gilirannya menyuguhkan kilasan-kilasan dari kualitas teknis khas Iniesta tersebut.

Manchester City menunjukkan keyakinan besar terhadap potensi yang diperlihatkan Bouaddi di Piala Dunia, hingga membayar hampir 100 juta euro untuk mendatangkannya, mengungguli klub-klub besar Eropa lainnya.

Meski demikian, pemain Maroko itu sebenarnya sudah mulai menarik perhatian selama pengalamannya bersama Lille, di mana ia menjadi pemain termuda yang tampil di salah satu kompetisi Eropa untuk klub di level senior putra, ketika ia menjalani sebuah pertandingan pada usia 16 tahun dan tiga hari.

Setelah itu, Bouaddi bersinar menghadapi Real Madrid di Liga Champions Eropa, ketika ia berusia 17 tahun, dan berkontribusi secara menentukan dalam kemenangan timnya dengan skor 1-0, di mana ia menjalani sembilan puluh menit penuh di lini tengah yang diisi pemain-pemain seperti Camavinga, Tchouameni, Valverde, dan Bellingham, sebelum masuknya Modric dan Guler kemudian.

Meski demikian, jarak masih sangat jauh antara cuplikan Iniesta yang dicari Bouaddi semasa kecilnya dan perbandingan-perbandingan saat ini yang mengaitkannya dengan sejumlah nama paling menonjol di lini tengah Spanyol.

Pemain itu masih perlu membangun identitas sepak bolanya sendiri, dan membuktikan kemampuannya untuk menampilkan bakatnya pada level yang sama secara berkelanjutan di tingkat kompetisi tertinggi.