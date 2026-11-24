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Ayyoub Bouaddi masuk dalam daftar nama yang menciptakan momen istimewa dalam sejarah Liga Champions Eropa. Gelandang muda Manchester City itu mencetak gol perdananya bersama klub Inggris tersebut saat menghadapi Napoli dan mencatatkan rekor bersejarah bagi Maroko, pada malam yang berakhir imbang 2-2.

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Bouaddi, yang berusia 19 tahun 53 hari, mencetak gol penyeimbang untuk Manchester City dalam laga Liga Champions Eropa yang digelar Selasa ini, setelah tim asal Italia itu sempat unggul. Gol tersebut mengembalikan tuan rumah ke dalam pertandingan dan membuka peluang bagi mereka untuk bersaing meraih kemenangan.

Gol itu tercipta pada menit ke-67. Bola sampai ke Jeremy Doku di sisi kiri kotak penalti, lalu pemain asal Belgia itu mengopernya kepada Bouaddi. Pemain Maroko tersebut langsung melepaskan tembakan dengan kaki kirinya yang bersarang di gawang tanpa mampu dihentikan kiper Vanja Milinković-Savić.

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Gol tersebut menjadi tonggak penting dalam karier Bouaddi. Bukan hanya gol pertamanya bersama Manchester City, gol itu juga merupakan gol perdananya dalam karier profesional di level tim utama, sekaligus menorehkan jejaknya di salah satu kompetisi terbesar di Eropa.

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Menurut statistik akun asal Prancis "Stats Foot", Bouaddi menjadi pemain Maroko termuda yang mencetak gol dalam sejarah Liga Champions Eropa, setelah membobol gawang pada usia 19 tahun 53 hari. Pencapaian ini menambah prestasi baru dalam kariernya dan menempatkan namanya dalam catatan pemain Maroko yang pernah mencetak gol di turnamen antarklub benua tersebut.

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Pengaruh sang pemain tidak hanya terbatas pada gol. Ia bermain penuh selama 90 menit dan mendapat nilai 7,9 dari situs "Sofascore", nilai yang mencerminkan penampilannya dalam laga tersebut, setelah ia berhasil memadukan tugas bertahan dengan kontribusinya dalam membangun serangan tim.

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Dalam hal operan, Bouaddi melepaskan 53 umpan, 45 di antaranya sampai ke rekan setimnya dengan tingkat akurasi 85%. Ia juga melakukan 38 umpan di area pertahanan Napoli dan 31 di antaranya berhasil, serta 14 umpan akurat dari 15 percobaan di area timnya sendiri. Akurasi umpan panjangnya mencapai 100% dari satu percobaan.

Sang pemain mencatatkan satu umpan kunci sepanjang laga, dengan nilai gol harapan dari umpan-umpannya sebesar 0,08, namun tidak membukukan assist dan tidak mencatatkan umpan silang sukses dari dua percobaan. Ia juga menunjukkan kemampuannya menghadapi tekanan, ketika dalam satu momen merebut bola di depan Lang sebelum mencoba melewatinya, upaya yang berakhir dengan adangan Olivera dan berbuah pelanggaran.

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Dengan penampilan ini, bintang muda Maroko tersebut menegaskan kehadirannya dalam malam Eropa yang penting, meski laga berakhir imbang 2-2, sekaligus memberi suporter Manchester City alasan tambahan untuk mengikuti perkembangannya.

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