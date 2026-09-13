Bouaddi: Saya akan menjalani laga impian melawan Manchester United

Gelandang Manchester City asal Maroko, Ayoub Bouaddi, menegaskan bahwa dirinya berupaya untuk terus belajar dan berkembang melalui bermain dan berlatih bersama rekan-rekan barunya di The Citizens.

Gelandang muda Maroko itu telah memulai perjalanannya bersama City dengan sangat kuat, setelah kepindahannya dari Lille pada akhir bulan lalu, di mana ia menarik perhatian berkat kemampuan teknisnya yang besar, bakat alaminya yang istimewa, serta kematangannya yang jauh melampaui usianya.

Bouaddi merupakan salah satu dari sekelompok gelandang istimewa yang bergabung dengan Manchester City selama masa bursa transfer musim panas.

Bouaddi menilai bahwa bekerja setiap hari bersama pemain-pemain istimewa seperti Elliot Anderson dan Enzo Fernandez akan lebih berkontribusi dalam mempercepat proses perkembangan dan kemajuannya.

Bouaddi mengatakan, dalam pernyataan kepada situs resmi City: "Saya tahu masih banyak yang harus saya pelajari dari semua pemain, dan saya berharap dapat mengambil manfaat dari mereka."

Ia menambahkan: "Saya berada di Manchester City, salah satu klub terbesar di dunia. Saya memiliki pemain hebat di samping saya, Elliot Anderson, jadi di sini saya tidak bisa melakukan apa pun selain belajar dan menikmatinya."

Ia melanjutkan: "Saya rasa saya bisa belajar dari semua orang, tetapi tentu saja, saya akan secara khusus memperhatikan para pemain yang menempati posisi yang sama dengan saya."

Ia meneruskan: "Elliot Anderson, Kovacic, Enzo Fernandez, dan gelandang-gelandang lainnya, semuanya pemain hebat dan memiliki pengalaman yang bisa mereka gunakan untuk mengajari saya banyak hal."

Ia menyambung: "Ketika Anda tiba di klub baru, Anda ingin menunjukkan bahwa Anda ada di sini, bahwa Anda pemain yang bagus, dan menunjukkan kualitas yang bisa Anda tampilkan untuk membantu tim."

Ia menjelaskan: "Dan saya rasa itulah yang dilakukan Elliot Anderson, yang saya lakukan, dan yang dilakukan semua pemain yang tiba pada musim panas ini. Ini soal menunjukkan kualitas yang membuat saya layak berada di sini."

Ia menuturkan: "Saya sangat senang berada di sini, dan saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa membantu tim, dan bahwa saya akan memberikan segalanya untuk tim ini di kota ini."

Ia menutup: "Ketika Anda masih anak-anak dan menonton sepak bola, Anda bermimpi memainkan laga-laga terbesar. Dan saya rasa pertandingan pekan ini akan menjadi duel yang hebat melawan United, di derby, dan tentu saja ini adalah pertandingan penting bagi kami, para suporter, dan semua orang."



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