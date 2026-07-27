Bouaddi Menanti Kepastian: Manchester City Mempertimbangkan Dua Rencana

Klub Inggris, Manchester City, terus melanjutkan negosiasi langsung dengan klub Prancis, Lille, untuk memastikan transfer permata Maroko Ayoub Bouaddi, salah satu penemuan paling mencolok di Piala Dunia 2026, dalam sebuah kesepakatan yang kini hanya tinggal soal waktu, di tengah persaingan sengit dari klub-klub besar Eropa untuk merekrut pemain berusia 18 tahun tersebut.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano, yang spesialis dalam berita transfer, mengungkapkan melalui akun resminya di platform "X", bahwa "Manchester City masih menjalani negosiasi langsung dengan Lille terkait transfer Ayoub Bouaddi", seraya menegaskan bahwa "negosiasi sedang berlangsung antara pemain dan kedua klub, dan Manchester City tetap menjadi klub yang paling tertarik untuk merekrut pemain Maroko itu".

Romano menambahkan bahwa "keputusan akhir akan berkisar pada waktu transfer: apakah Bouaddi bergabung segera pada periode transfer saat ini, atau menunda kesepakatan hingga Juni 2027", sebagai isyarat atas fleksibilitas yang ditunjukkan kedua pihak terkait waktu penyelesaian kesepakatan.

Bouaddi merupakan salah satu lulusan paling menonjol dari akademi Lille, di mana ia saat ini memiliki kontrak dengan klub Prancis tersebut yang berlaku hingga 30 Juni 2029, yang memberikan Lille kekuatan tawar-menawar besar dalam negosiasi dengan klub-klub yang tertarik pada jasanya.

Nilai pasar pemain saat ini mencapai 80 juta euro, menurut situs "Transfermarkt" yang spesialis dalam penilaian pemain, sebuah lonjakan besar setelah penampilannya yang mencolok bersama timnas Maroko di Piala Dunia terakhir, di mana ia menjadi salah satu bintang muda paling menonjol di benua Eropa.

Bouaddi telah memainkan 96 pertandingan dengan seragam tim utama Lille sejak naik dari jajaran akademi, di mana ia memberikan 4 umpan matang kepada rekan-rekannya, angka-angka yang mencerminkan kemampuan teknisnya yang menjanjikan meski usianya masih muda, hal yang menjadikannya sorotan klub-klub besar Eropa.

Bersinar di Piala Dunia

Bouaddi sebelumnya telah mencuri perhatian selama tampil bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026, di mana ia menampilkan level luar biasa yang menjadikannya salah satu penemuan paling menonjol di turnamen dunia tersebut, meski usianya masih muda dan minim pengalaman internasional, hal yang memperkuat ketertarikan klub-klub besar untuk merekrutnya.