Olivier Létang, presiden klub Prancis Lille, buka suara terkait rumor yang beredar seputar akan pindahnya bintang gelandang asal Maroko, Ayoub Bouaddi, ke klub Inggris Manchester City. Ia dengan tegas menyangkal adanya kesepakatan yang sudah dekat antara kedua klub, namun pada saat yang sama ia mengakui sulitnya menolak tawaran luar biasa yang mungkin mencapai level rekor.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat malam untuk memperkenalkan bek baru Tanguy Nianzou serta mengumumkan perpanjangan kontrak Nabil Bentaleb, Létang mengakhiri polemik yang berputar seputar masa depan pemain mudanya, sebagaimana dilaporkan oleh saluran Prancis "RMC Sport".

Létang berkata dengan nada tegas: "Situasi Ayoub persis seperti yang saya gambarkan sebelumnya, tidak ada yang berubah," sebelum ia menjelaskan: "Saya mengatakan hal ini sejak berminggu-minggu lalu, tidak ada klub yang berminat mencapai kesepakatan final dengan kami, dan sungguh mengherankan bagaimana beberapa rumor menyebar mengenai transaksi tukar-menukar dengan sebuah klub yang mengenakan warna biru muda," dalam isyarat yang jelas kepada Manchester City.

Presiden klub asal utara itu menambahkan: "Tidak, itu sama sekali tidak benar! Memang ada ketertarikan dari klub-klub yang sangat besar, dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hanya sedikit yang mampu menanggung biaya Ayoub saat ini, tetapi tidak ada perkembangan lain yang layak disebutkan."

Tawaran yang belum memadai

Meski membantah rumor tersebut, Létang mengungkap bahwa klub telah menerima tawaran konkret dari klub-klub besar Eropa untuk merekrut pemain berusia 18 tahun itu, namun ia menegaskan bahwa tawaran-tawaran tersebut belum mencapai level ambisi Lille. Ia berkata dengan jelas: "Ya, tawaran-tawaran konkret memang telah diajukan, tetapi tidak memuaskan; karena Ayoub adalah pemain yang sangat penting bagi kami."

Ia menekankan bahwa "satu-satunya kebenaran hari ini adalah bahwa Bouaddi 100% pemain klub Lille," sembari tersenyum saat menegaskan keteguhan tim untuk mempertahankan bintang mudanya, yang mungkin akan tampil bersama mereka di Liga Champions Eropa musim depan di bawah kepemimpinan pelatih baru Davide Ancelotti.

Létang secara tegas membantah adanya pembicaraan mengenai kemungkinan pemain tersebut tetap di Lille dengan status pinjaman jika ia pindah, seraya menegaskan bahwa setiap transaksi akan berupa transfer permanen atau tetap bertahan sepenuhnya.

Ambang seratus juta euro

Dalam sebuah momen keterusterangan yang langka, presiden Lille tidak menutup kemungkinan untuk menjual Bouaddi jika tawaran mencapai level luar biasa, meski adanya kestabilan finansial yang relatif telah dicapai klub setelah melewati krisis hak siar televisi di Liga Prancis serta utang yang ditinggalkan presiden terdahulu Gérard Lopez.

Létang berkata ketika ditekan pers mengenai ambang seratus juta euro: "Kita harus realistis, dan ada angka-angka yang mungkin salah, pertama, jika tidak mengantisipasinya, dan kedua, jika tidak menuntaskan transaksi seperti itu ketika saatnya tiba." Ia menambahkan: "Dalam setiap transaksi transfer, ada 3 pihak: kedua klub dan pemain, dan keinginan pemain juga penting."

Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Karena itu, ini harus menjadi diskusi rahasia antara saya dan Ayoub, dan tidak perlu membicarakannya secara terbuka di sini."