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Pelatih Arsenal Mikel Arteta telah mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Manchester City di Stadion Emirates pada Minggu malam ini, dalam laga penutup pekan ke-12 Liga Primer Inggris.

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Susunan pemain Arsenal menghadirkan kejutan dengan absennya Declan Rice, bintang lini tengah tim asal London tersebut, yang bahkan tidak masuk daftar pemain cadangan.

Kai Havertz memimpin lini serang Arsenal dengan dukungan trio Martin Odegaard, Noni Madueke, dan Christos Tzolis, sementara kiper David Raya tampil sejak menit awal di tengah keraguan soal keikutsertaannya setelah mengalami cedera dalam laga melawan Newcastle pada pekan lalu.

Berikut susunan pemain Arsenal:

Penjaga gawang: Raya.

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Lini belakang: Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori.

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Lini tengah: Guimaraes, Merino, Odegaard.

Lini depan: Madueke, Tzolis, Havertz.

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Di kubu lawan, bintang muda asal Maroko Ayoub Bouaddi memimpin lini tengah Manchester City dalam laga di Emirates, setelah mencetak gol perdananya untuk Manchester City pada laga sebelumnya melawan Napoli di Liga Champions.

Erling Haaland memimpin lini serang Manchester City dengan dukungan trio Enzo Fernandez, Iliman Ndiaye, dan Jeremy Doku.

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Berikut susunan pemain Manchester City asuhan pelatih Enzo Maresca:

Penjaga gawang: Donnarumma.

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Lini belakang: Nunes, Khusanov, Guehi, Gvardiol.

Lini tengah: Anderson, Bouaddi, Enzo Fernandez.

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Lini depan: Doku, Ndiaye, Haaland.

Arsenal saat ini memuncaki klasemen Liga Primer Inggris dengan koleksi 28 poin, unggul 6 poin atas Manchester City yang berada di peringkat ketiga.

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Manchester City tampak jelas sedang kesulitan belakangan ini, setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pekan terakhir Liga Primer Inggris.