Botol Pickford yang Hilang... Detail yang Membuat Para Pemain Argentina Tertawa Terbahak-bahak

Perayaan tim nasional Argentina setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal Piala Dunia 2026 menyuguhkan momen yang menarik, setelah staf pelatih menemukan selembar kertas yang menjadi andalan kiper Inggris, Jordan Pickford, sebagai persiapan jika pertandingan harus dilanjutkan ke adu penalti.

Setelah Argentina lolos ke final untuk menghadapi Spanyol, para pemain timnas Argentina tetap berada di dalam lapangan pertandingan di Atlanta untuk merayakan bersama para pendukung, sebelum perhatian beralih ke penemuan yang tak terduga.

"Botol Pickford" di tangan Messi

Menurut jaringan TYC Argentina, terapis timnas Argentina, Marcelo “Dadi” De Andrea, menemukan botol air milik Pickford, yang dilengkapi dengan secarik kertas berisi catatan mengenai titik-titik favorit di mana para pemain Argentina biasanya menendang penalti.

Catatan ini disiapkan untuk membantu kiper Inggris tersebut jika pertandingan berlanjut ke adu penalti, namun hasil pertandingan sudah ditentukan sebelum mencapai tahap tersebut.

Rekaman televisi memperlihatkan De Andrea menunjukkan selembar kertas tersebut kepada Lionel Messi, bersama dengan Nicolás González dan Marcos Senesi, di mana ketiganya mencoba membaca catatan yang tertulis dan memahami detailnya, sebelum terjadi diskusi singkat di antara mereka mengenai isinya.

Tawa Enzo Fernández

Adegan tersebut tidak luput dari keceriaan, setelah Enzo Fernández bergabung dengan kelompok tersebut, dan sepertinya ia langsung mengenali namanya di dalam daftar, lalu tertawa terbahak-bahak, sebelum menggoda De Andrea dan memberikan pukulan ramah kepadanya, lalu menunjuk ke langit, sebagai tanda rasa lega karena pertandingan tidak sampai ke adu penalti.

Adegan tersebut memicu pertanyaan di kalangan penonton mengenai seberapa akurat informasi yang dimiliki Pickford, dan apakah hal itu benar-benar akan membantunya menahan tendangan para pemain Argentina jika kedua tim harus menjalani adu penalti.

Rincian kertas tersebut terungkap kemudian

Beberapa jam setelah pertandingan, pelatih kebugaran tim nasional Argentina, Luis Martín, mengunggah foto yang jelas dari secarik kertas yang ditinggalkan Pickford di lapangan melalui akun media sosialnya, mengungkap detail catatan yang disimpan oleh kiper Inggris tersebut.

Ketegangan sepanjang pertandingan

Insiden ini terjadi setelah pertandingan yang diwarnai ketegangan antara para pemain kedua tim, di mana Pickford menjadi salah satu pihak yang terlibat, setelah beberapa kali bersinggungan dengan para pemain Argentina.

Kiper Inggris itu juga memicu kontroversi setelah merayakan gol Anthony Gordon dengan cara yang provokatif, sebelum dibalas oleh bek Cristian Romero setelah gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Enzo Fernández; Romero berlari ke arahnya dan merayakan tepat di depannya, dalam salah satu momen paling memanas selama pertandingan tersebut.