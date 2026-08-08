Peter Bosz bereaksi kesal terhadap pertanyaan soal pilihan taktiknya setelah hasil imbang mengecewakan PSV melawan Fortuna Sittard. Tim asal Eindhoven itu bangkit dari ketertinggalan 0-1 menjadi 2-1, tetapi tetap kebobolan gol 2-2 pada menit ke-92 lewat sepakan indah Édouard Michut.

Usai pertandingan, Bosz jelas tidak puas dengan penampilan timnya. "Ini bukan seperti yang ingin kami lihat," kata sang pelatih kepada Wouter Bouwman dari ESPN. Menurut Bosz, hal itu sepenuhnya disebabkan oleh PSV sendiri: "Kami sudah tahu persis sebelumnya apa yang akan mereka lakukan. Mereka akan berdiri bersama-sama di depan kotak penalti dan kami harus bisa menembus itu. Kami tidak melakukannya dengan baik, karena kami hanya menciptakan sedikit peluang."

Bosz juga menilai kata 'ceroboh' terlalu lunak untuk menggambarkan permainan timnya. "Kata ceroboh akan saya ganti dengan buruk," ujarnya tegas. PSV memang banyak menguasai bola sebelum jeda, tetapi mereka masuk ruang ganti dalam keadaan tertinggal 0-1 akibat backpass Ryan Flamingo yang terlalu lemah.

Bouwman kemudian bertanya panjang lebar kepada Bosz tentang perubahan penempatan pemain yang digunakan PSV sejak awal pertandingan. Sang pelatih tetap bersikeras bahwa pilihan itu bekerja dengan baik. "Kami menyiapkan sesuatu untuk melawannya yang mungkin sangat berani, tetapi menurut saya berfungsi dengan sangat baik, karena mereka sendiri tidak menciptakan peluang. Kami yang memberikan itu kepada mereka pada babak pertama."

Saat sang reporter ingin tahu apakah cara bermain yang berbeda itu mungkin membuat para pemainnya bingung, Bosz menepis anggapan tersebut. "Seharusnya tidak, karena inilah yang sudah kami jelaskan dengan tepat dan yang kami latih." Bahkan setelah laga, ia juga tidak akan mengubah pilihannya: "Saya tidak akan menyusunnya secara berbeda hanya karena kami tidak memenangkan pertandingan ini. Itu kan konyol. Itu benar-benar berbicara berdasarkan hasil akhir."

Lalu Bouwman mengatakan bahwa bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga jalannya pertandingan dan kesalahan-kesalahan yang dibuat bisa menjadi alasan untuk melihat penempatan pemain. Bosz pun merespons dengan nada yang semakin tajam. "Kalau kamu menyundul bola ke belakang seperti itu, atau kalau kamu memainkan bola seperti Ruben dua kali lewat tengah... Itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan sistem atau apa pun, kan? Saya rasa kamu setuju dengan saya soal itu?"

Bouwman menjawab bahwa situasi-situasi seperti itu mungkin saja memang berkaitan dengan penempatan pemain yang berbeda. Di titik itu, kesabaran Bosz habis. "Sudahlah. Menurut saya aneh sekali apa yang kamu katakan sekarang, saya sungguh serius. Saya paham kamu ingin berdebat dengan saya, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan sistem. Tidak."