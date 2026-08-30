Peter Bosz membela koleganya, Anthony Correia, setelah kemenangan gemilang PSV atas FC Utrecht. Pelatih klub Eindhoven itu mendengar bagaimana koleganya mendapat pertanyaan soal posisinya usai kekalahan 1-6 dan nyaris tidak bisa memahami hal tersebut.

“Saya sempat berdiri di sini menunggu dan saya mendengar Anda mengajukan pertanyaan kepada kolega saya: ‘Apakah posisi Anda masih aman?’, kurang lebih seperti itu,” kata Bosz kepada reporter Leo Oldenburger di ESPN. “Lalu saya berpikir: ayolah, teman-teman! Kita baru menjalani empat pertandingan dan anak itu punya kualitas.”

Correia sedang berada dalam tekanan di Utrecht setelah start musim yang mengecewakan, di mana klub asal Domstad itu hanya meraih satu poin dari empat pertandingan. Bosz justru menyoroti performa sang pelatih saat sebelumnya menangani Telstar. “Dia membawa Telstar promosi dan tetap bertahan di Eredivisie bersama mereka. Anda seorang jurnalis, jadi mungkin Anda memang harus menanyakan hal-hal seperti itu, tapi saya cuma berpikir: astaga.”

Menurut Bosz, Utrecht tidak seharusnya sudah mulai meragukan arah yang dipilih hanya karena beberapa hasil buruk. “Mereka merekrut orang ini dengan penuh kesadaran dan melibatkannya dalam membantu menyusun skuad serta menentukan cara bermain. Untungnya saya tidak mendengar itu dari pihak Utrecht sendiri, tetapi kalau ada orang-orang yang mulai memikirkan apakah mereka harus berpisah dengannya...”

Bosz kemudian menegaskan dalam konferensi persnya bahwa ia bahkan menganggap beberapa pertanyaan tentang tekanan yang meningkat terhadap Correia sebagai sesuatu yang ‘menggelikan’. “Kita baru menjalani empat pertandingan,” tegas pelatih PSV itu, yang dari pengalamannya sendiri tahu betapa tidak menyenangkannya diskusi semacam itu.

“Saya mengatakan ini karena saya sendiri juga sering mengalaminya dan saya tahu betapa tidak menyenangkannya itu,” lanjut Bosz kepada ESPN. “Anda berdiri dengan perasaan buruk karena kalah dan kemudian masih harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya selalu membencinya. Itu tidak adil. Beri dia waktu.”

Tentang penampilan timnya sendiri, Bosz tentu jauh lebih positif. PSV sempat tertinggal 1-0 di Galgenwaard lewat Artem Stepanov, tetapi membalikkan keadaan melalui Ruben van Bommel dan Guus Til sebelum jeda. “Saya rasa kami sudah bermain bagus di babak pertama. Lawan biasanya masih lebih bugar saat itu dan bisa menahannya dengan lebih mudah, tetapi Anda tahu bahwa pada satu titik ruang-ruang akan menjadi lebih besar.”

Ruang-ruang itu dimanfaatkan tanpa ampun setelah jeda, saat PSV memperlebar keunggulan menjadi 1-6 lewat Mauro Júnior, Sven Mijnans, Til, dan Sergiño Dest. “Kami ingin menciptakan peluang lewat permainan. Karena itu, terkadang Anda harus, seperti istilah kami, memainkan lawan sampai hancur. Saya pikir kami sudah melakukannya,” tutup Bosz.