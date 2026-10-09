Peter Bosz puas dengan kemenangan 2-0 PSV atas sc Heerenveen, meski sang pelatih melihat timnya sempat kesulitan dalam waktu lama pada Jumat malam. Tim asal Eindhoven itu kerepotan menghadapi wakil Friesland, tetapi akhirnya keluar sebagai pemenang berkat gol Guus Til dan gol bunuh diri Marcus Linday. Usai laga, Bosz kepada ESPN terutama menyoroti sulitnya situasi setelah jeda internasional.

"Jika Anda tidak bermain selama tiga pekan, tidak melihat para pemain, lalu memenangkan pertandingan pertama Anda lagi, maka itu bagus," ujar Bosz mengawali. Sang pelatih menilai PSV untuk waktu yang lama tidak terlalu unggul atas Heerenveen. "Menurut saya selama satu jam itu pertandingan berjalan seimbang, di mana kami mendapat peluang dan mereka juga. Kami mencetak gol pada momen yang tepat, tetapi terutama di babak kedua kami lebih menguasai keadaan. Setelah pergantian pemain sekitar menit ke-60, kami sepenuhnya mengendalikan pertandingan."

Bosz mengakui bahwa PSV pada awalnya membuat laga menjadi tidak perlu sesulit itu bagi diri mereka sendiri. "Itu pertandingan yang terbuka, terlalu terbuka menurut saya. Tetapi kami juga punya peluang dan situasi yang seharusnya bisa kami ubah menjadi peluang." Namun, sang pelatih menolak terlalu mengkhawatirkan permainan yang ditampilkan dan dengan tegas menunjuk dampak dari jeda internasional.

"Jangan lupa bahwa kami punya seorang pemain yang bepergian ke Australia dan India dan hanya berlatih satu hari (Mauro Júnior, red.). Dia malam ini tetap harus bermain di sini," jelas Bosz. "Sergiño (Dest, red.) bahkan masih bermain pada malam dari Selasa ke Rabu. Ada pemain-pemain yang mengalami jetlag, Obi(spo, red.) datang dari wilayah Karibia. Lalu Anda harus tampil di sini, karena kami harus memenangi pertandingan ini. Dan kami melakukannya, jadi saya sangat puas."

Poin positif lain bagi Bosz adalah PSV untuk pertama kalinya pada musim Eredivisie ini mencatat clean sheet. "Mungkin saya lebih suka menang 3-1 daripada 2-0, karena dengan begitu Anda punya dua gol tambahan," canda sang pelatih. "Tetapi bagus akhirnya bisa tidak kebobolan, karena dengan begitu Anda juga lepas dari semua omelan itu. Ini malam yang bagus untuk kami."

Pada fase akhir duel melawan Heerenveen, ada pula momen istimewa bagi Shuryjano Cornecion. Penyerang berusia delapan belas tahun itu mendapat kesempatan menjalani debut resminya untuk PSV pada menit ke-82 dan mendapat kata-kata pujian yang sangat tinggi dari pelatihnya. Bosz menolak membandingkan talenta itu dengan pemain lain. "Saya tidak pernah ingin membandingkan pemain dengan siapa pun. Shuryjano juga punya kualitasnya sendiri dan percayalah kepada saya: dia akan menjadi pemain yang sangat bagus. Dia harus memastikan bahwa nanti orang-orang berkata: hei, dia mirip Shuryjano. Dia masih harus belajar sangat banyak, tetapi saya senang dia bisa menjalani debutnya."

Bosz terutama terkesan oleh fleksibilitas Cornecion, yang menurutnya memiliki segalanya untuk mencapai level tertinggi. "Secara teknis dia sangat bagus dan punya pemahaman yang sangat baik. Dia juga punya fisik. Sekarang dia masih anak kecil, tetapi nanti dia akan menjadi pria dewasa. Dia punya fisik untuk bermain di level tertinggi, dribel yang sangat bagus, dan dia bisa mencetak gol. Dia akan menjadi pemain yang bagus."







