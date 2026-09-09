Peter Bosz mengecam habis-habisan badai pemberitaan seputar Ruben van Bommel setelah pelanggarannya yang ramai dibicarakan saat melawan Ajax, Sabtu lalu. Penyerang PSV itu mendapat kartu kuning setelah berbenturan keras dengan Aaron Bouwman.

Bosz menyebut seluruh kehebohan yang muncul akibat pelanggaran Van Bommel itu "menggelikan". "Ini konyol. Itu cuma satu aksi dan sudah dibahas sedemikian banyak," katanya dalam konferensi pers jelang duel Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk.

Pelatih PSV itu kemudian menunjuk dua momen lain. "Kemarin saya menonton pertandingan Liga Champions FC Porto dan di sana saya melihat sebuah situasi, kebetulan dengan VAR yang sama juga (Pol van Boekel, red.), yang memang melibatkan sikutan, tetapi tidak ada tindakan apa pun."

"Saya juga tidak mendengar media berbicara selama itu soal cedera Alassane Pléa, padahal dia sudah menepi selama setahun. Saya tidak melihat atau mendengar kemarahan kolektif itu. Sudah selesai, ini harus selesai. Bagi Ruben van Bommel juga ini sudah selesai," ujar Bosz.

Selasa malam, sikutan bek Manchester City Marc Guéhi ke wajah Gabri Veiga tidak dihukum, sehingga kritik pun mengarah kepada VAR Pol van Boekel, yang juga menjadi wasit video dalam laga Ajax kontra PSV.

Bek Manchester City itu mengenai wajah pemain FC Porto tersebut dengan lengannya saat duel. Wasit Szymon Marciniak membiarkan insiden itu tanpa hukuman dan juga tidak dipanggil ke tepi lapangan oleh Van Boekel untuk meninjau kejadian tersebut di monitor pinggir lapangan.

Bosz juga menunjuk pada cedera Pléa. Pemain Prancis itu memainkan laga keduanya di Eredivisie pada 17 Agustus 2025, tandang melawan FC Twente. Dalam duel dengan Robin Pröpper, penyerang PSV itu mengalami cedera lutut parah, yang membuat musimnya berakhir sudah pada pekan kedua.

Pléa harus menjalani operasi untuk kedua kalinya pada Februari. Ia menjalani comeback yang telah lama dinantikan bulan lalu, tetapi kemudian kembali cedera saat latihan. Penyerang 33 tahun itu setidaknya tidak akan tampil dalam pertandingan sampai jeda internasional berikutnya.

Bosz juga ingin menegaskan bahwa ia senang Bouwman baik-baik saja. "Saya sungguh begitu. Saya senang dia bisa kembali berada di lapangan minggu depan dan kembali berlatih."