Bosz mengumumkan pilihannya antara Til dan Pepi untuk laga yang berpotensi menentukan gelar juara PSV

PSV akan menghadapi FC Utrecht pada Sabtu ini dalam laga yang berpotensi menentukan gelar juara. Pelatih Peter Bosz telah mengumumkan susunan pemain tim pemuncak klasemen Vriendenloterij Eredivisie.

Matej Kovar, yang lolos ke Piala Dunia bersama tim nasional Ceko, akan menjadi penjaga gawang PSV. Kiliann Sildillia akan bermain sebagai bek kanan, sementara Mauro Júnior menggantikan Anass Salah-Eddine yang diskors sebagai bek kiri. Jerdy Schouten dan Yarek Gasiorowski menjadi tulang punggung pertahanan PSV. Armando Obispo sebenarnya akan menjadi starter menggantikan Gasiorowski, namun ia mengalami cedera saat pemanasan.

Joey Veerman cukup fit untuk menjadi starter di lini tengah. Paul Wanner dan Ismael Saibari melengkapi lini tengah PSV dalam pertandingan yang berpotensi membawa gelar juara liga bagi tim tersebut.

Dennis Man (kanan) dan Ivan Perisic (kiri) harus menciptakan ancaman di sayap. Bosz memilih Guus Til daripada Ricardo Pepi, yang baru-baru ini gagal pindah ke Fulham, untuk posisi penyerang.

Susunan pemain PSV: Kovar, Sildillia, Schouten, Yarek, Mauro Júnior; Veerman, Wanner, Saibari; Man, Til, Perisic.

Susunan pemain FC Utrecht: Barkas, El Karouani, Van der Hoorn, Didden, Horemans, Vesterlund; Zechiël, Engwanda; Cathline, Stepanov, Alarcón.