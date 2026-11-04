PSV melanjutkan kiprah di fase grup Liga Champions pada Rabu dengan menghadapi Club Brugge. Peter Bosz sudah menentukan sebelas pemain yang akan tampil sejak awal di Stadion Philips. Laga besar Eropa di Eindhoven itu dimulai pukul 21.00.

Matej Kovar akan mengawal gawang menghadapi klub besar Belgia tersebut. Sergiño Dest mengisi sisi kanan, sementara Filip Kostic menggantikan Yarek Gasiorowski di posisi bek kiri. Lutsharel Geertruida dan Armando Obispo menjadi duet bek tengah PSV.

Mauro Júnior bertugas menjaga keseimbangan di lini tengah. Kodai Sano hampir tak tergantikan di lini ini, sementara Guus Til menjadi gelandang PSV yang bermain paling maju.

Di lini depan, Ivan Perisic bertugas memasok bola dari sisi kanan, sementara Ruben van Bommel menyisir sisi kiri. Sven Mijnans menjadi tumpuan serangan PSV di lini terdepan. Ricardo Pepi masuk sebagai pemain pengganti saat menghadapi Willem II pada Sabtu dan mencetak gol, tetapi kembali duduk di bangku cadangan saat melawan Brugge.

Susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel

Susunan pemain Club Brugge: Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Potts; Forbs, Vetlesen, Vanaken, Virgili; Tresoldi.