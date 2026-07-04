Tanggapan Peter Bosz terkait pencarian pelatih baru tim nasional Belanda memicu spekulasi baru. Padahal sebelumnya pelatih PSV itu dengan tegas membantah namanya masuk dalam daftar calon pelatih Oranje, namun pada Sabtu lalu, setelah laga persahabatan melawan Royal Antwerp (1-1), ia justru secara mencolok membiarkan pintu tetap sedikit terbuka. Selain itu, dalam wawancara dengan ESPN, Bosz tampak kesulitan menemukan kata-kata yang tepat, sementara saat diwawancarai oleh NOS, ia bereaksi dengan kesal ketika pertanyaan-pertanyaan mengenai Oranje terus berdatangan.

Padahal, belum genap setengah tahun yang lalu, pesan dari Bosz jauh lebih jelas. Pada 1 Februari, pelatih tersebut memperpanjang kontraknya di PSV hingga pertengahan 2028, yang menjadi sinyal kuat mengenai masa depannya. PSV juga secara eksplisit menekankan saat itu bahwa tidak ada klausul dalam kontraknya yang memungkinkan Bosz menjadi pelatih timnas Belanda di tengah masa jabatannya.

Situasi tampaknya kini telah berubah. Setelah Piala Dunia yang berakhir mengecewakan, Ronald Koeman mengundurkan diri sebagai pelatih timnas dan KNVB sedang mencari penggantinya. Nama Bosz sering disebut-sebut dalam konteks ini, dan justru karena itulah pernyataan-pernyataannya baru-baru ini semakin mencolok.

Dalam wawancara dengan ESPN pada hari Sabtu, Bosz awalnya masih menanggapi diskusi yang muncul dengan tenang. “Ya, persis seperti yang Anda katakan. Itu... Saya melihatnya dari kejauhan dan saya rasa semuanya baik-baik saja. Saya kembali memulai pekerjaan ini dengan penuh kegembiraan dan saya mengerti bahwa ada diskusi yang berlangsung, tetapi saya serahkan saja kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya.”

Ketika ditanya bahwa banyak orang ingin melihatnya menjadi pelatih tim nasional meskipun ia telah menandatangani kontrak baru, Bosz menjawab: “Tidak, ya, itu selalu menyenangkan untuk didengar, tapi tidak lebih dari itu.” Namun, ketika ditanya secara langsung apakah masih ada kemungkinan dia menggantikan Koeman, tidak ada penolakan yang tegas. Bosz mulai tergagap-gagap dan kesulitan menemukan kata-kata yang tepat. “Ya, tapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Maksudmu tentang Ronald Koeman juga? Itu, ehhh, saya tidak akan menjawabnya. Tidak.”

Wartawan tersebut kemudian bertanya mengapa dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Menanggapi hal itu, Bosz tetap bersikap mengelak. “Karena saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Jadi, saya memulai karier di sini bersama PSV, saya ingin membatasi diri pada PSV, dan bagi saya, itu saja.”

Bahkan saat diwawancarai NOS, Bosz tetap menghindari jawaban ‘tidak’ yang tegas. Ketika ditanya apakah dengan itu ia menutup pintu bagi Oranje, ia menjawab: “Tidak, saya tidak mengatakan itu. Saya tidak akan ikut campur dalam diskusi itu, itu sama sekali tidak ada gunanya. Saya bukan pihak yang terlibat di sana, jangan tanyakan pertanyaan semacam itu kepada saya.”

Ketika NOS kemudian bertanya apakah KNVB sudah menghubunginya, Bosz tampak kesal. “Saya tidak ingin menjawab pertanyaan lebih lanjut tentang Oranje, kalau begitu saya akan pergi.”







