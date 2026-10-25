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Pelatih kepala PSV Peter Bosz mengakui bahwa pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst pernah membuatnya mengalami mimpi buruk dalam persaingan mereka memperebutkan gelar Eredivisie sebelumnya. Bosz memuji pengaruh taktis mantan rekan setimnya itu menjelang laga krusial di liga pada Minggu.

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PSV bertekad bangkit dan memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Feyenoord

PSV menghadapi laga besar Eredivisie antara dua tim papan atas di Philips Stadium pada Minggu dengan tekad memangkas jarak dari pemuncak klasemen Feyenoord menjadi hanya satu poin. Tim asal Eindhoven itu mendapat suntikan kepercayaan diri besar setelah meraih kemenangan 0-1 atas FC Porto lewat permainan disiplin di Liga Champions.

Namun, pelatih kepala Peter Bosz masih harus menghadapi daftar cedera yang panjang. Jerdy Schouten, Alassane Pléa, dan Paul Wanner absen, sementara gelandang Sven Mijnans terkena skorsing.

Meski menghadapi kendala dalam pemilihan pemain, Bosz tetap optimistis dengan daya juang timnya.

Bosz puji pengaruh taktik Van Bronckhorst di Feyenoord

MenurutTelegraaf, saat membahas performa tandang Feyenoord yang gemilang musim ini, Bosz menyoroti pengaruh langsung pelatih lawannya. “Saya selalu bisa melihat arahan seorang pelatih dalam sebuah tim, karena pelatihlah yang menentukannya,” kata Bosz.

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“Jadi, saya juga melihatnya sekarang di Feyenoord. Hasil tandang mereka luar biasa, sejauh ini mereka memenangi semua pertandingan tandang.”

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Pertandingan berikutnya PSV Eredivisie 09.30 FEY

Bosz mengakui bahwa skuadnya perlu tampil di level tertinggi untuk mengalahkan tim Van Bronckhorst yang terlatih dengan baik.

Pelatih PSV kenang persaingan gelar dengan Gio

Bosz masih mengingat jelas persaingan gelar sebelumnya, ketika racikan taktik Van Bronckhorst membuatnya gagal meraih gelar Eredivisie. “Giovanni van Bronckhorst menyulitkan saya sepuluh tahun lalu ketika saya melatih Ajax,” kenang Bosz.

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“Dalam persaingan gelar saat itu, kami harus puas di posisi kedua di belakang Feyenoord yang dipimpin Gio.”

“Apa yang dia lakukan sekarang di Feyenoord luar biasa. Terakhir kali, dia mengungguli saya dengan selisih satu poin. Saya harap kali ini dia tidak melakukannya lagi,” ujar pelatih PSV itu sambil tersenyum.

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Taruhan besar saat dua raksasa Eredivisie bertemu

Dengan momentum dan gengsi yang dipertaruhkan, pertemuan pada Minggu menjanjikan adu taktik antara dua pelatih kawakan Belanda.

Bosz akan mengandalkan mentalitas pemenang yang ditunjukkan timnya di kompetisi Eropa untuk menghadapi kegigihan Feyenoord dalam mengejar gelar.

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Pertandingan akan dimulai di Philips Stadium, tempat PSV berjuang mempertahankan keunggulan kandang.